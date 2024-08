Quem é MC Mayarah, participante do ‘Estrela da Casa’ 2024

MC Mayarah, de 29 anos, natural da zona oeste do Rio de Janeiro, é um dos 14 confinados no reality show Estrela da Casa, da TV Globo. Conhecida por sua atuação no funk, ela se destaca não só pelas suas rimas, mas também pela habilidade vocal.

MC Mayarah, participante do 'Estrela da Casa' Foto: Paulo Belote/Tv Globo/Divulgação

O Estrela da Casa, que estreia em 13 de agosto e mistura competição musical com exibições diárias na emissora, é apresentado por Ana Clara, e terá episódios diários, exibidos de segunda a sábado após a novela Renascer e, aos domingos, logo após o Fantástico. Sob a direção de Boninho, o programa pode ser assistido também pelo Globoplay.

Antes de se tornar MC, Mayarah buscou independência desde jovem para ajudar sua família. Seu caminho incluiu uma variedade de empregos, desde a venda de balas de coco até a confecção de pulseiras e, mais recentemente, o trabalho como camelô. Mãe de um menino, MC Mayarah está determinada a usar sua participação no reality para alcançar seus sonhos e proporcionar um futuro melhor para seu filho. Embora ela seja uma figura proeminente no funk, sua conexão com a música começou de uma maneira inesperada: em um coral evangélico. A influência musical veio de seu avô, um compositor apaixonado, que nunca estudou teoria musical, mas sempre esteve imerso na criação de canções.

Durante o programa, o público terá a oportunidade de ouvir canções de MC Mayarah que exploram temas de origem pessoal e empoderamento feminino. Sobre sua postura no confinamento, ela se descreve como “Mayarão”, uma versão dela mesma que não tolera falsidade e está pronta para enfrentar qualquer desafio de frente. “Se a situação ficar complicada, vou continuar com um sorriso. No meio da confusão, sou Mayarão. O que me define é falar a verdade diretamente”, contou em entrevista ao Gshow.