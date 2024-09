Will Smith participa do ‘Domingão com Huck’ e encontra sósia; veja vídeos

Will Smith, em sua visita ao Brasil para fazer um curto show no Rock in Rio, aproveitou para participar do Domingão com Huck. Durante o programa, exibido no domingo, 22, o ator participou do quadro Vou de Táxi, passeando pelo Rio de Janeiro com o apresentador, e também encontrou seu sósia.

Naio Barreto, o 'Will Baiano', ao lado do Will Smith original. Ator veio ao Brasil para show no Rock in Rio e gravou com Luciano Huck. Foto: @willbaiano via Instagram

PUBLICIDADE Naio Barreto, que ficou conhecido como Will Baiano, é o sósia brasileiro de Smith. Em suas redes sociais, ele usa efeitos de inteligência artificial para ficar ainda mais parecido com o americano. Ele conheceu o ator durante as gravações do Domingão. Depois de bater um papo com Smith dentro do carro, falando sobre vida e carreira, Huck deu carona para Barreto, surpreendendo o brasileiro, que viajou para o Rio para ver o show do ídolo.

O encontro foi alegre. Também estava no momento Cleber Santos, amigo de Barreto, que é o sósia de Martin Lawrence - ator que faz o parceiro de Smith na franquia de filmes Bad Boys.

Confira o vídeo:

Momentos de Will real e Will sósia já tinham sido compartilhados nas redes sociais, já que, depois da ajuda de Huck, Barreto esteve com o ator no festival. Na ocasião, subiu ao palco caracterizado como o personagem do americano em Um Maluco no Pedaço, e, nos bastidores, ainda gravou uma dancinha com ele. Veja registros:

Will Smith fez um show de 18 minutos no festival. Mas, sua visita ao País ficou marcada por seus “rolês”: o ator jantou com personalidades brasileiras, foi a uma churrascaria no Leblon e trocou presentes com fãs. Ele também derrubou o celular de Huck no chão, quando foi registrar o encontro com o apresentador, e brincou que compraria um novo imediatamente.