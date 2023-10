Yuri expulso? Público de ‘A Fazenda’ denuncia homofobia e pede expulsão de participante; veja vídeos

Espectadores do reality A Fazenda exigem a expulsão do modelo Yuri Meirelles após uma discussão em que ele se envolveu, na qual usou um termo homofóbico ao falar de outro peão. O episódio ocorreu depois de uma briga entre Laranjinha (o ator Darlan Cunha) e Lucas Souza (conhecido basicamente por ser ex-marido de Jojo Todynho).

Já durante a discussão, na madrugada desta quarta-feira, 4, o modelo imitava com deboche gestos de Lucas. Gravação que usuários do X (finado Twitter) recuperaram e classificaram como de expressão homofóbica.

Mais tarde, em conversa com o funkeiro Tonzão e o influencer WL Guimarães, Yuri chamou Lucas de “chupa pau”. Imediatamente os colegas o recriminaram.

“Qual é, mano? Qual é a visão que você está falando? Já te dei a visão”, criticou o influencer. “Assim não, viado. Tem que ficar ligado com o que tu fala”, advertiu Tonzão. Veja o momento:

Desde a madrugada, o público no programa da Record TV vem pedindo na rede social ação da produção contra Yuri, utilizando diversas expressões nas postagens. Outro vídeo foi recuperado pelos usuários, em que o próprio Yuri lê um aviso da equipe do programa antes da primeira festa do reality, em 22 de setembro:

“Divirtam-se, mas façam isso com muita resposabilidade. Não será tolerada nenhuma forma de assédio, violência, racismo ou homofobia. Vocês serão avisados se passarem dos limites. A reincidência nesses casos pode levar à rescisão de contrato e à expulsão”, dizia o aviso da produção.

Yuri foi alçado à fama depois do vazamento de um vídeo em que ele atua com Anitta. Na gravação do clipe da cantora, ela simulava um ato sexual com o modelo e o vídeo viralizou antes do lançamento.

Yuri Meirelles é um dos competidores do reality da TV Record 'A Fazenda' Foto: Reprodução de Vìdeo/TV Record

Naturalmente, o modelo está em confinamento e portanto não pode comentar o caso - do qual nem toma conhecimento pelas regras do programa. Ainda assim, o Estadão procurou a assessoria de Yuri por e-mail e rede social. O espaço está aberto para posicionamento.