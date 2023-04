Brasileirão deste ano começa nivelado por baixo, apesar dos discursos otimistas

O Campeonato Brasileiro está de volta. Com ele, voltam as definições que se tornaram obrigatórias, como a de que o torneio é o mais difícil do mundo, o mais disputado, o mais emocionante, o mais equilibrado, o mais nivelado...

Nivelado? Só se for por baixo. Porque time bom entre os 20 participantes pelo jeito será exceção. Infelizmente. Mas é essa a realidade. Pelo menos neste momento, nesta fase inicial da competição.

Estamos na metade do quarto mês do ano, e até agora quase não se viu futebol bem jogado no Brasil. Escrevo isso com base nas dezenas de jogos que assisti dos Estaduais de São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, além da Copa do Nordeste.

Com base nessa observação, arrisco dividir os clubes em três blocos: o dos favoritos; os das incógnitas que podem se juntar aos favoritos; e os outros, que pouco devem acrescentar e que formam o maior bloco.

Favoritos são Palmeiras e Fluminense. Para resumir, são favoritos pelo bom futebol que têm apresentado.

As incógnitas são Flamengo, Atlético-MG e Grêmio, que têm potencial para evoluir.

O Flamengo pós-Vítor Pereira continua com um belo elenco, que pode voltar a engrenar, muito embora muitos jogadores que continuam no grupo estejam quatro anos mais velhos do que em 2019 e seja fundamental colocar na equipe mais jovens como Matheus França. Se optar por dar preferência aos velhinhos, não vai rolar.

O Atlético Mineiro, apesar do título mineiro, não tem jogado bom futebol. Pode evoluir por ter bom elenco e um técnico competente, mas que precisa parar de dar cabeçadas.

O Grêmio, apesar do título gaúcho, só joga um futebol de alto nível no discurso de Renato Gaúcho. Pode evoluir por ter bom elenco, como o Galo, e um treinador competente, embora excessivamente falastrão.

Os outros são os outros - o resto neste momento. Corinthians, Santos e São Paulo, por exemplo, passaram quatro meses jogando um futebol paupérrimo. O mesmo ocorreu com Botafogo e Vasco (que ainda teve alguns lampejos). O Inter também teve bons momentos, e só. E o Cruzeiro, do jeito que está, vai voltar para a Série B.

Admito que vi apenas 45 minutos de Athletico-PR até agora no ano. Foi contra o Alianza Lima, pela Libertadores. Não gostei, mas não dá para analisar. Talvez seja a quarta incógnita que pode crescer.

Claro que sempre é possível esperar que o quadro mude no meio do ano, com os clubes se reforçando. E também sempre há a possibilidade de um time considerado favorito não vingar.

Mas, pelo panorama atual, teremos um campeonato sofrível tecnicamente. E com disputa bem restrita pelo título. Tomara esteja errado.