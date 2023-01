Após críticas, Rio-2016 contrata 500 e faz força-tarefa para aprontar Vila

Mais cedo, a Austrália anunciou que não ficará nos apartamentos da vila até que todos os problemas estejam solucionados. Os problemas vão desde eletricidade, até infiltrações. Com essa contratação de emergência, o diretor de comunicação da Rio-16, Mário Andrada, espera que tudo esteja resolvido até o meio da semana.

O presidente do Comitê Rio-2016, Carlos Arthur Nuzman, minimizou os problemas. "É natural que quando comece a funcionar, apareçam problemas. Todos os Jogos Olímpicos e Vilas tiveram problemas. Querermos fazer o melhor. Explicamos em reunião aos chefes de delegação que devemos pensar daqui para frente para resolver as questões no diálogo", disse.

Ele promete que "em poucos dias" tudo estará em ordem. "Os ajustes são internos, pequenos, e têm toda condição de em poucos dias estarem todos consertados. Senão vamos transformar uma coisa pequena em algo grandioso e não é o caso", avaliou.