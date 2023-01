Brasileiro masculino de basquete da CBB começa em março e tem Cruzeiro como novidade

O Cruzeiro é a grande novidade do Campeonato Brasileiro masculino de basquete que começa em março e vai contar com a participação de dez equipes. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Basketball.

Pelo novo formato de disputa, as equipes jogarão dentro das suas conferências com as quatro primeiras se classificando para o playoff de quartas de final em melhor de três partidas. Os quatro classificados para o quadrangular final se enfrentam pelo título.

Leia também Novo ângulo de câmera desvenda ‘mistério’ em passe de Draymond Green na NBA; veja vídeo

Uma das conferências terá a Liga Sorocabana-SP, AZ Araraquara-SP, Brusque-SC, Blumenau-SC e Vitória-BA. Já a outra conta com Basket Osasco-SP, Basquete Santos-SP, Basquete Pinda-SP, Praia Clube-MG e Cruzeiro/Olympico-MG.

Além da equipe mineira, o torneio marca também a volta do Vitória, que já disputou a elite do basquete nacional. Atual vice-campeã, a Liga Sorocabana tenta, nesta edição, ganhar o título que no ano passado ficou com o São José Basketball-SP.

O São José, de Arthur Pecos (esq.), foi o campeão da última edição do Brasileirão da CBB

Para Rinaldo Rodrigues, diretor da Liga Sorocabana, a equipe está pronta para cumprir mais uma boa temporada e prevê um torneio bastante disputado. “Estamos muito motivados. É um campeonato que veio para ficar. Sabemos que é um torneio muito forte, com equipes que estão retornando para o esporte, o que é muito importante para a melhoria do basquete nacional. Estamos felizes por mais uma participação, vamos tentar fazer um campeonato digno, como fizemos no ano passado. Mas, com muita alegria, vamos desfrutar desse campeonato.”

“Entramos com a pretensão de sermos campeões. Sabendo que é um campeonato muito equilibrado, difícil, com grandes times, mas pela nossa grandeza e o nosso retorno ao esporte, nossa expectativa é grande, afirmou Augusto Britto, coordenador do Vitória.

Nas próximas semanas, a CBB deverá divulgar os homenageados de 2023, assim como a tabela completa da competição e outras ações e detalhes do torneio, além do formato de transmissão dos confrontos.