Doncic brilha com novo ‘triple-double’ e conduz vitória dos Mavericks sobre os Rockets na NBA

Depois da combinação histórica de 60 pontos, 21 rebotes e dez assistências contra o New York Knicks na terça-feira, Luka Doncic brilhou com mais um “triple-double” na noite de quinta. Ele não chegou perto do recorde da partida anterior, mas os números também foram expressivos. Somou 35 pontos, 12 rebotes e 13 assistências para conduzir o Dallas Mavericks a uma vitória por 129 a 114 diante do Houston Rockets.

O desempenho assombroso do esloveno nos últimos ajudou a franquia do Texas a alcançar sua quinta vitória seguida. Com a série positiva, ocupa a quinta colocação da Conferência Oeste, na qual os Rockets, donos de apenas dez vitórias em 35 jogos, ocupam a 15ª colocação.

Outros jogadores também se destacaram pelos Mavericks durante o triunfo desta quinta, caso de Christian Wood, autor de 21 pontos e de cinco acertos em oito arremessos de três, e Dwight Powel, que anotou 19 pontos “Eu acho que foi uma grande vitória em equipe”, disse o técnico da equipe, Jason Kidd. “Não tivemos que nos apoiar apenas em Luka”.

Luka Doncic somou 35 pontos, 12 rebotes e 13 assistências no triunfo dos Mavericks por 129 a 114. Foto: LM Otero/AP

BRILHO DE BROWN E TRIBUTO A PELÉ

Em outra partida da noite, o Boston Celtics também ampliou uma série positiva. Venceu o LA Clippers por 116 a 110 e alcançou o quarto triunfo seguido, resultado que o mantém na liderança da Conferência Leste. Os nomes do jogo foram Jaylen Brown e Jason Tatum, cada um com 29 pontos.

Brown, aliás, foi um dos poucos jogadores da NBA a se manifestar ao longo da quinta-feira sobre a morte de Pelé, o Rei do Futebol. “Descanse em paz, lenda. Hoje, nós celebramos o legado dele. O espírito de Pelé vai viver para sempre”, escreveu o ala-armador. Jimmy Butler, do Miami Heat, foi outro que prestou condolências, publicando fotos do eterno camisa 10.

41 PONTOS EM VÃO E MORANT “GARÇOM”

O maior pontuador da quinta-feira foi Julius Randle, que anotou 41 pontos para o New York Knicks em duelo com o San Antonio Spurs, mas não conseguiu evitar uma derrota por 122 a 115. Assim, o time de Nova York amargou a quinta derrota seguida e ficou na oitava posição do Leste. Os Spurs, liderados por Keldon Johnson e seus 30 pontos, estão em penúltimo no Oeste.

Em Toronto, Ja Morant combinou 17 assistências, maior número de sua carreira, com 19 pontos, em um “double-double” que consolidou a vitória por 119 a 106 do Memphis Grizzlies sobre o Toronto Raptors. Do Outro lado, Dillon Brooks se destacou com 25 pontos. Assim os Grizzlies seguem no top 3 da Conferência Oeste, em terceiro lugar. Os Raptors estão na 11ª colocação do Leste.