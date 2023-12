LeBron James foi o grande assunto da vitória por 106 a 103 sobre o Phoenix Suns, na madrugada desta quarta-feira, resultado que colocou o Los Angeles Lakers na semifinal da Copa NBA. Durante o triunfo, ele anotou um “double-double” de 31 pontos e 11 assistências, uma delas no melhor estilo Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado e jogando a bola para outro na hora de servir Taurean Prince.

Ao longo da carreira, Ronaldinho Gaúcho ficou conhecido pelas jogadas de efeito, como chapéus e elásticos. O passe sem olhar se tornou a sua marca registrada também, com o pentacampeão mundial levantando torcidas com o lance desde os tempos de Barcelona, quando ele foi eleito duas vezes o melhor do mundo, até a sua passagem pelo Atlético-MG para a ajudar o time a conquistar a inédita Libertadores. O brasileiro já se encontrou com LeBron em jogo da NBA e neste ano parabenizou o astro dos Lakers pelo recorde de maior número de pontos na história da liga.

LeBron James foi o grande nome da vitórias dos Lakers sobre o Phoenix Suns. Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports





Além do lance plástico e dos bons números, LeBron protagonizou uma polêmica ao conseguir um “timeout” muito questionado pelos adversários. O “timeout” é um pedido de pausa na partida que jogadores da NBA podem fazer desde que seu time tenha a posse de bola.

No momento em que LeBron fez o pedido, Devin Booker, dos Suns, havia acabado de interceptar Austin Reaves e tirar a posse dos Lakers. A pausa foi considerada prejudicial à franquia de Phoenix, pois restavam sete segundos para o fim do último quarto e o placar marcava 105 a 103 de vantagem para a equipe de Los Angeles.

“É uma bola perdida e você não pode pedir um tempo limite para uma bola perdida”, reclamou o técnico do Suns, Frank Vogel. “O apito soa. Não sei por quê. Tudo na liga pode ser revisado, por que isso não pode ser revisado… É simplesmente frustrante”, completou.

Com o triunfo, o Los Angeles Lakers continua em busca para se tornar o primeiro campeão da Copa Intertemporada da NBA, criada neste ano. O adversário nas semifinais do Oeste será o New Orleans Pelicans. Os jogos da Copa também contam pontos para a temporada regular, na qual a equipe de LeBron aparece em quarto lugar da Conferência, três posições acima do Phoenix Suns, sétimo.