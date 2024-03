Jordan ou LeBron: IA decide quem é o melhor de todos os tempos no basquete

Desde que o nome de LeBron James começou a ganhar holofotes no mundo do esporte, uma pergunta se fez frequente: estaria Michael Jordan com o posto de melhor jogador de todos os tempos ameaçado? Fato é que existem argumentos para defender os dois lados e muitos fatores a se considerar. Porém, se o debate entre torcedores não chega a uma conclusão unânime, a inteligência artificial tratou de dar uma resposta definitiva à questão.

São gerações, posições, estilos de jogo, números diferentes... muitos argumentos existem. Em meio a esta indefinição, o jornal espanhol Marca recorreu ao ChatGPT para dar fim ao conflito. A IA analisou estatísticas, troféus, prêmios e outros fatores envolvendo todos os jogadores que passaram pela NBA. E chegou à seguinte resposta: Michael Jordan é maior que LeBron. A tecnologia tem resposta para absolutamente tudo. Se está certo ou não, ou se coincide com a opinião dos usuários, isso já é outro assunto. O programa ainda foi além. Levando em consideração as posições dos jogadores e suas estatísticas, foram esboçados os dois quintetos ideais de todos os tempos. Jordan e LeBron seriam os alas, enquanto Earving Magic Johnson seria o armador do time. Tim Duncan seria o ala-pivô, enquanto Kareem Abdul-Jabbar tomaria conta do garrafão.

Seria LeBron James o melhor jogador da história? A IA discorda. Foto: Mark J. Terrill/AP

O segundo time ideal, segundo o ChatGPT, é passível de discussão. São eles: Oscar Robertson, Kobe Bryant, Larry Bird, Kevin Garnett e Shaquille O’Neal. É notável a ausência de nomes como Wilt Chamberlain e Stephen Curry, por exemplo. O primeiro é o jogador que mais possui recordes na NBA, além da histórica marca de 100 pontos. O segundo, mudou a forma com que o basquete é jogado nos últimos tempos e é considerado um dos maiores arremessadores de todos os tempos - se não o maior. Nenhum dos dois sequer apareceu entre os 10. Curry é apenas o 24º.

A verdade é que, mesmo a tecnologia mais avançada com a base de dados mais completa, a discussão ainda existirá. Não há como obter uma resposta perfeita, com unanimidade. As discussões continuarão a existir, o que é benéfico para a popularização do esporte.

Confira, abaixo, o top 10 jogadores de basquete de todos os tempos, segundo o ChatGPT: