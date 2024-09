Corona Cero lança nova cláusula em contratos de atletas para incentivar pausas e bem-estar

No mundo do surfe profissional, as ondas gigantes e os troféus são apenas uma parte da história. Entre tantas ondas e performances de tirar o fôlego, as competições de surfe hipnotizam os espectadores e só os atletas sabem a importância de tirar algumas pausas em meio aos campeonatos para equilibrar o bem estar e a pressão para superar recordes históricos no mundo do surfe.

Cláusula Corona Cero garante que os atletas possam descansar durante a temporada sem perder o patrocínio; surfistas como Pedro Scooby já aderiram à novidade Foto: Ana Catarina/Corona

Atenta a essas demandas, Corona, cerveja premium da Ambev e tradicional patrocinadora do surfe, acaba de lançar a Cláusula Corona Cero, uma inovação nos contratos de patrocínio que promete redefinir o apoio aos atletas.

A Cláusula Corona Cero garante que os atletas patrocinados pela marca possam desfrutar de períodos de descanso durante a temporada competitiva, sem que isso afete seus contratos. Mais do que uma simples mudança nos termos contratuais, essa iniciativa é um compromisso com o bem-estar dos esportistas, alinhado à filosofia da marca, que promove a conexão com a natureza e a importância de momentos de pausa.

Os surfistas Gabriel Medina, Tati West, Pedro Scooby e Chloé Calmon - já contratados pela marca - são os primeiros a adotar essa nova modalidade contratual, que equilibra a busca pela performance com a necessidade de descanso, sem comprometer o patrocínio.

Para Corona, fazer pausas não é apenas necessário, mas fundamental para manter o equilíbrio físico e mental dos atletas, como Chloé Calmon Foto: Ana Catarina/Corona

Para Corona, fazer pausas não é apenas necessário, mas fundamental para manter o equilíbrio físico e mental dos atletas. “A Corona sempre incentivou as pessoas a aproveitarem a vida ao ar livre, desconectadas da rotina, com moderação e em sintonia com a natureza. Para nós, a busca por momentos de descompressão é vital e, no caso dos atletas, é indispensável”, explica Gabriela Gallo, diretora da Corona no Brasil.

Durante a vigência dos contratos, os atletas podem decidir por uma pausa sem prejuízo financeiro ou contratual. A Cláusula Corona permite que os esportistas tirem um tempo para relaxar em suas praias natais, desfrutando da natureza sem a pressão das competições. A ideia é proporcionar um ambiente onde possam surfar livremente, sem preocupação com pontos ou cronômetros, ouvindo apenas o som das ondas e do vento, e não as expectativas da plateia.

A atleta Chloé Calmon comenta a importância dessa novidade: “Se eu continuasse sem me permitir descansar, provavelmente teria que abandonar o surfe daqui a alguns anos”.

Pedro Scooby, outro nome de destaque no surfe, reforça: “O que me revitaliza é estar em contato com a natureza, fazer o que amo sem pensar em mais nada”. Para Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe, “é crucial saber ouvir o próprio corpo e entender quando é hora de parar e recarregar as energias”.

Mais do que uma simples mudança nos termos contratuais, essa iniciativa é um compromisso com o bem-estar dos esportistas Foto: Ana Catarina/

Com essa iniciativa, a Corona fortalece sua posição como uma marca que não só apoia os atletas, mas também promove um estilo de vida equilibrado, refletido em seu conceito “This is Living”.

A cerveja, produzida com ingredientes naturais e disponível também na versão sem álcool, a Corona Cero, busca proporcionar aos seus consumidores experiências que promovam a reconexão com a natureza. Além dos contratos inovadores, os atletas patrocinados pela Corona continuam compartilhando nas redes sociais suas vivências ao ar livre, inspirando seus seguidores a valorizar o equilíbrio entre a vida cotidiana e os momentos de pausa e relaxamento. “É fundamental saber quando desacelerar. A Corona acredita que o time-off é parte essencial da vida. Por isso incentiva seus atletas a valorizarem essa prática, seja explorando paraísos naturais ou simplesmente adotando hábitos que promovam a reconexão com a natureza”, destaca Gabriela Gallo.

Com a Cláusula Corona, a marca reafirma seu compromisso com a saúde mental e física dos atletas, incentivando um estilo de vida que valoriza tanto a alta performance quanto a importância de momentos de descanso e contato com a natureza.

A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a agência Jogo.