Maratonas de São Paulo, Porto Alegre e Rio turbinam a premiação

As três maratonas brasileiras mais concorridas - São Paulo, Porto Alegre e Rio - acabam de apresentar novidades. Todas turbinaram as premiações e a de Porto Alegre, além disso, mudou o trajeto. Confira abaixo.

Maratona de São Paulo/ Foto: Yescom

27ª MARATONA DE SÃO PAULO (2 de abril) - inovaram na premiação, quanto mais rápido for o campeão, maior é o valor. Desta forma, o valor poderá variar entre R$ 7 mil e R$ 60 mil, de acordo com a marca estabelecida e uma provável quebra de recorde. O evento ainda contará com outras três distâncias - 21 km, 10 km e 5 km . Há premiação em dinheiro para a maratona (feminino e masculino), do 1º lugar (R$ 7 mil) ao 10º lugar (R$ 500). Mais o bonûs por velocidade, que pode chegar a R$ 60 mil - para aqueles que completarem os 42 km abaixo de 2h08min50 (masculino) e 2h27min50 (feminino). Vale ressaltar que as premiações por Meta Atingida e por Quebra de Recorde não são cumulativas. Se os atuais recordes da prova forem batidos em ao menos 1 segundo, ou seja, 02h11m18 (masculino) e 2h31m20 (feminino), os vencedores receberão 30 mil reais, contudo se o vencedor for brasileiro (a) o prêmio passa 40 mil.

38ª MARATONA INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE (4 de junho) - a Maratona de POA mexeu no trajeto, diminuíram o trecho na beira do Guaíba e incluíram o Centro Histórico. A largada continua em frente ao BarraShoppingSul, passando pela beira do Rio Guaíba, pelo Estádio Beira-Rio, Anfiteatro Pôr do Sol e parques da Marinha e Farroupilha. Já no começo da segunda metade de prova, a Ponte dos Açores e a Praça dos Açorianos, pontos turísticos da cidade, marcam a entrada dos atletas na região central. Os últimos 10 km são pelo centro. Antes da chegada, os atletas passarão diante de museus, do Mercado Público Municipal, do famoso Muro da Mauá, além do Cais Embarcadero e da Usina do Gasômetro. Com essas mudanças, a organização espera que haja quebra de recorde, o que não ocorre há uma década ( Ednah Mukhwana - 2013 - 2h32m41; e Luís Carlos da Silva- 1994 - 2h12m59). Além disso, turbinaram a premiação:R$ 180 mil em dinheiro. Do total serão distribuídos R$ 146 mil aos cinco primeiros colocados da maratona, com R$ 30 mil para cada campeão, no masculino e no feminino. A outra parte será destinada aos cinco melhores nas classificações gerais da meia-maratona e da maratona para a categoria de pessoas com deficiência (PCD).

11ª MARATONA INTERNACIONAL DO RIO (11 de junho) - deram um upgrade na premiação, que agora é a maior do Brasil - R$ 310 mil. O valor será repartido entre os campeões da maratona (42km), da meia-maratona (21km) e dos 10 km, restrita aos cinco primeiros colocados de cada modalidade. Vamos aos valores. Os vencedores da prova dos 42k levarão para casa R$ 50 mil cada, premiação igual para homens e mulheres. Os que ganharem em segundo R$ 20 mil e terceiro colocado leva R$ 12 mil. Em caso de quebra de recorde, o atleta ainda recebe um adicional de R$ 20 mil no prêmio. Já na prova de 21k os primeiros colocados receberão R$ 10 mil e um bônus de R$ 5 mil, caso quebrem o recorde da prova. Os segundos e terceiros colocados vão receber R$ 5 mil e R$ 3 mil.Neste ano, a novidade também está na premiação da modalidade de 10k, no valor de R$ 3 mil. Para João Traven, sócio-fundador da Maratona do Rio e diretor da Spiridon, essa nova premiação é uma recompensa ao esforço dos atletas. "Essa será a maior premiação de Maratonas do Brasil e nós achamos superimportante premiar esses atletas que treinam tanto e abrilhantam a nossa prova. É uma recompensa pelo próprio esforço e oferece um estímulo extra a disputarem a melhor maratona da América Latina", comenta Traven.