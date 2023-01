Paul Tergat é nomeado o embaixador do World Athletics Cross Country Championships

Monstro do atletismo e pentacampeão da São Silvestre, o queniano Paul Tergat acaba de ser nomeado embaixador do World Athletics Cross Country Championships Bathurst 23, mundial que acontece na Austrália, no dia 18 de fevereiro. Será a 44ª edição da competição, que este ano terá o percurso descendo o Monte Panorama, e contará com a presença de Tergat. A seletiva Sul-Americana é neste domingo, em Poços de Caldas (MG).

Paul Tergat começou a carreira no atletismo aos 18 anos, antes sonhava em ser jogador de basquete.

"O cross country sempre será um evento especial na minha carreira no atletismo", disse Tergat à assessoria de imprensa da World Athletics. "Isso evoca lembranças muito nostálgicas e afetuosas, porque foi realmente onde minha longa carreira no atletismo nasceu, se desenvolveu e floresceu, com a coroação de cinco títulos consecutivos no Campeonato Mundial de Cross Country entre 1995 e 1999", conta Tergat.

Mas o que é Cross Country? É uma das modalidades mais tradicionais do atletismo, uma corrida longa em terreno acidentado e com obstáculos, naturais ou não. Começou a ser disputada no século 19, por estudantes britânicos. Normalmente, as provas de cross country são realizadas quando os atletas de fundo estão no período de treinamento de base, após o final da temporada e durante o inverno no hemisfério norte, razão dos Campeonatos Mundiais de Cross Country serem realizados anualmente no primeiro trimestre do ano. São realizadasem percursos geralmente gramados e que podem contar com obstáculos naturais a serem transpostos pelos atletas, sendo admitido até um pequeno curso de água.

O Sul-Americano de Cross Country e será realizado este domingo, 22 de janeiro, no Parque Ecológico Jardim Esperança, em Poços de Caldas (MG). Será a seletiva para o Mundial na Austrália. Podem participar também não federados, nesse caso as inscrições terminam nesta quarta-feira (18/01) no site Corridão. A delegação brasileira é formada por com 37 atletas - 19 homens e 18 mulheres, nas categorias sub-18, sub-20 e adulto.

Seletiva Sul-Americana para o Mundial acontece neste domingo

PENTACAMPEÃO MUNDIAL

Ícone das maratonas, Paul Tergat iniciou sua carreria no cross country, modalidade que abriu as portas para ele nas corridas de pista e maratonas.A primeira de suas cinco coroas mundiais individuais de cross country foi conquistada em Durham em 1995 e ele ganharia o ouro nas próximas quatro edições - em Stellenbosch em 1996, Torino em 1997, Marrakech em 1998 e Belfast em 1999. Além disso, ele tem duas pratas olímpicas nos 10.000 metros (Atlanta e Sydney), foi recordista mundial da maratona, com 2:04.55, (Maratona de Berlim - 28/09/2003) de 2003 a 2007; e venceu cinco São Silvestres: 1995, 1996, 1998, 1999 e 2000.

"Na corrida cross country aprendi muito lidando com diversas condições: voltas e reviravoltas, terrenos, pântanos e barreiras, que definem o essa modalidade", afirmou a lenda viva do atletismo mundial, que se aposentou em 2012.