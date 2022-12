André Rizek: Marrocos põe abaixo estigmas ao chegar na semifinal da Copa do Mundo

Na medida em que o futebol de clubes se torna cada vez mais rico, diminuem as distâncias no mundo das seleções. O time do Marrocos não representa, literalmente, o futebol marroquino. É uma seleção internacional de futebol! Que representa, bravamente, uma nação.

Da formação que começou jogando contra Portugal nas quartas de final, apenas o lateral-esquerdo Attiat-Allah atua no futebol marroquino. Ele é reserva. O titular da posição, Mazraoui, pertence ao Bayern de Munique, que comprou o jogador do Ajax. Dos 26 convocados, vinte jogam em clubes europeus.

Marrocos tem uma estrela como o lateral Hakimi, do PSG, melhor que qualquer brasileiro na posição. O goleiro Bono, que pegou até pensamento contra os portugueses, e o centroavante En-Nesyri, autor do belo gol da vitória, jogam no Sevilla. O volante Amrabat, o dono do meio-campo, é da Fiorentina. Zieych, o grande destaque na primeira fase, defende o Chelsea.

Hakim Ziyech e Achraf Hakimi são os principais jogadores da seleção marroquina. Foto: Kirill Kudryavtsev/ AFP

