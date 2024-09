Veja dicas para curtir em segurança jogo histórico da NFL em São Paulo

A poucos dias da realização do jogo histórico da National Football League (NFL) no Brasil, a cidade de São Paulo já começa a ser movimentadas por turistas de dentro e fora do País que ficarão na cidade para acompanhar a primeira partida da NFL realizada na América do Sul. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogarão na noite de sexta-feira, 6, na Neo Química Arena, Zona Leste da capital paulista.

No total, 42 mil torcedores comparecerão ao estádio para acompanhar o jogo e passarão por um esquema de segurança reforçado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), que aumentou frotas policiais e montou esquemas de fiscalização para dar conforto e segurança aos torcedores na arena e em pontos turísticos da capital.

Neo Química Arena já recebeu as instalações para o jogo da NFL Foto: Fernando Bueno/ Agência Corinthians

A SSP publicou um documento elaborado pela Polícia Civil de São Paulo com orientações básicas para os torcedores terem uma experiência positiva durante a realização do jogo da NFL. As dicas vão desde o cuidado com pertences pessoais e deslocamento para o estádio até alertas para evitar roubos ou clonagem de ingressos da partida.

Outro órgão envolvido na realização do jogo é o Procon-SP, que atua com o objetivo de assegurar os direitos dos consumidores e, nesta semana, solicitou alterações nas regras aplicadas pela NFL no que diz respeito ao acesso dos torcedores com itens como garrafas d’água, sacolas e alimentos.

Veja abaixo as dicas para curtir o jogo da NFL em São Paulo com segurança