Jogo da NFL em São Paulo terá policiamento reforçado e seguranças bilíngues; veja plano

A SSP também informou que o efetivo de segurança será reforçado em pontos estratégicos da cidade, que vão desde a rede hoteleira até pontos turísticos e gastronômicos da capital paulista, passando pelas ruas e avenidas no entorno da Neo Química Arena, localizada na Zona Leste da cidade.

No dia da partida, as barreiras de segurança contarão com a ajuda de cães policiais para detectar possíveis artefatos explosivos e uma varredura será feita na arena antes do começo do jogo para evitar a exposição dos torcedores à potenciais riscos.