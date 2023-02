Quase deu! Augusto Akio é vice-campeão no Mundial de Skate Park; Pedro Barros termina em 3°

O Brasil esteve muito perto de conquistar o Mundial de Skate Park em Sharjah, neste domingo, nos Emirados Árabes Unidos. Depois de iniciar as duas primeiras etapas da final na liderança e com o segundo lugar, Augusto Akio e Pedro Barros acabaram cometendo erros nas manobras e ficaram com o segundo e terceiro lugar do pódio, respectivamente. O título da etapa ficou com o americano Jager Eaton, que, com uma volta perfeita na última tentativa, fez 93 pontos e garantiu o campeonato.

Apesar de ter ficado sem o primeiro lugar, o Brasil colocou dois skatistas no pódio. Akio, com 92 pontos, terminou a final na segunda colocação. Pedro Barros, que atingiu a nota 90 logo na primeira vez que foi à pista, ficou com o bronze. A decisão masculina do Mundial de Skate Park começou com os brasileiros ganhando destaque desde a primeira volta. Pedro Barros ofuscou a boa exibição do americano Tom Schaar, que obteve 87,79, e ganhou 90 pontos dos jurados, já passando ao topo dos oito finalistas. No final da bateria, Augusto Akio, o Japinha, também não fez por menos. Conseguiu 88,06 e garantiu a segunda melhor pontuação.

A boa exibição dos skatistas brasileiros inspirou os concorrentes e o nível se elevou na segunda série de exibições. Jager Eaton obteve 89 pontos e Kieran Wooley foi ainda mais eficiente ao garantir 89,50 e colar em Pedro Barros. Mas faltava ainda a nova performance de Japinha, e ele, mais uma vez, se superou. Com um desempenho solto e criativo, cravou 92 pontos e passou a assumir o primeiro lugar na disputa.

Augusto Akio e Pedro Barros levam prata e bronze no Mundial de Skate Park. Foto: Julio Detefon/CBSk

O que parecia ser uma festa brasileira passou a ser ameaçada com a performance do americano Jagger Eaton, que alcançou 93 pontos e assumiu a liderança. Barros acabou escorregando, perdeu a chance de voltar a ser primeiro e ficou com a terceira melhor nota. Com chance de brigar pelo ouro, Japinha entrou para última volta, mas também acabou errando na manobra. Apesar da falha, ele garantiu a prata e, ao lado de Barros, completou o pódio nos Emirados Árabes.

Sky Brown brilha em final e fatura o título no feminino

Em uma final onde o alto nível técnico foi a marca das aspirantes ao título, a inglesa Sky Brown, de apenas 14 anos, faturou o título feminino do Mundial de Skate Park. Ela garantiu a conquista ao obter 90,83 pontos. Duas atletas do Japão completaram o pódio. Kokona Hiraki terminou em segundo, com 86, 66. e o terceiro lugar ficou com a campeã olímpica Sakura Yosozumi, que tirou 85,15.

Feliz pela conquista, a adolescente não conseguiu conter a euforia pelo título e também pela boa exibição na final. “Entrei de uma forma bem descontraída para não sentir o peso da decisão. Quis aproveitar ao máximo esse momento de poder estar competindo e brigando por um título. Estou realmente muito feliz”, disse Sky.

Na classificação geral entre as oito finalistas, todas as concorrentes conseguiram notas acima dos 80 pontos. Hinano Kusaki terminou em quarto lugar com 84,50, somente dez décimos a mais do que a quinta colocada Bryce Wettstein. Lola Tambling ficou em sexto com 81,53. E, encerrando o bloco das finalistas, Minna Stess apareceu com 80,33, seguida de Grace Marhoefer, com 80,18, no oitavo posição.

Na disputa, Sky Brown entrou como favorita pelo seu desempenho nas semifinais, e na segunda das três tentativas, ela já garantiu o título com a nota de 89,63, jogando a pressão de tentar ultrapassá-la para as outras candidatas. Ela conseguiu o que parecia impossível quando entrou na pista pela última vez: elevou a sua pontuação para 90,83 e deu mais brilho para sua atuação. O Mundial de Skate Park é a primeira competição que gera pontos visando às próxima Olimpíada, em Paris, no ano que vem.