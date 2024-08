Olimpíadas 2024: dupla brasileira do vôlei de praia enfrenta holandês condenado por estupro

Com dois representantes brasileiros, os confrontos das oitavas de final do vôlei de praia masculino das Olimpíadas de Paris foram definidos neste sábado, 3.

George e André enfrentam os alemães Ehlers e Wickler, enquanto Evandro e Arthur encaram os holandeses Van de Velde e Immers.

Evandro e Arthur vão disputar as oitavas de final do vôlei de praia em Paris Foto: Thomas Samson/AFP

Van de Velde foi condenado em 2016 há quatro anos de prisão pelo estupro de uma menina inglesa de 12 anos. O crime aconteceu em 2012 e o atleta chegou a ficar preso no Reino Unido antes de retornar à Holanda.

PUBLICIDADE A participação de Van de Velde nas Olimpíadas gerou muitas críticas e o Comitê Olímpico Holandês deixou o atleta em um quarto isolado, além de vetar contato com outros membros da delegação e imprensa. Van de Velde, porém, não escapou da ira dos torcedores. Durante os jogos realizados na arena que fica aos pés da Torre Eiffel, o atleta holandês foi constantemente vaiado.

As oitavas de final do vôlei de praia masculino acontecem no domingo, 4, e na segunda-feira, 5, mas dia e horário dos jogos ainda não foram definidos.

De acordo com o chaveamento, as duplas brasileiras só podem se encontrar em uma possível final.