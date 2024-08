Ex-BBB Paulo André chega em último na Olimpíada e admite que BBB influenciou no resultado

Com o tempo de 10.46 segundos, o ex-BBB teve o pior desempenho entre os brasileiros, e ficou atrás dos 7 adversários na bateria. Um mês antes dos Jogos Olímpicos, Paulo André se lesionou, mas não quis usar isso como justificativa para o resultado ruim.

A participação no programa, contudo, foi apontada como um fator de influência no desempenho. “Dois anos atrás, eu fui para o reality, não tinha como. Seria muita falta de inteligência minha ter saído do reality, do jeito que eu saí, e abandonar tudo. Eu tive que aproveitar o momento e não me arrependo”, avaliou à ESPN.