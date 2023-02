Elon Musk manda recado ao seus desenvolvedores: Twitter não pode cair durante o Super Bowl 2023

O Super Bowl é, para os Estados Unidos, o maior evento esportivo do ano. Não existe nada mais importante. A decisão da NFL acontece neste domingo, entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, a partir das 20h30 de Brasília. Com poucos dias para a partida, empresas e negócios ao redor do mundo se preparam para realizar a melhor e maior cobertura possível do evento, que é o mais assistido na TV americana a cada ano que passa. Este é o caso do Twitter, adquirido pelo empresário e bilionário Elon Musk nos últimos meses, que planeja focar na “estabilidade” de sua plataforma para o grande jogo.

Musk não quer que nada d*e errado no Twitter, e que o americano se valha da ferramenta para se comunicar. “Façam uma pausa por enquanto no desenvolvimento de novos recursos em favor da maximização da estabilidade e robustez do sistema, especialmente com o Super Bowl 2023 chegando”, disse Musk, em e-mail vazado pelo site The Information, aos seus milhares de colaboradores. Nos últimos dias, a rede social passou por instabilidades, impossibilitando que seus usuários escrevessem ou publicassem tweets por longos períodos de tempo.

A pedido de Elon Musk, Twitter irá direcionar seus esforços para que a plataforma permaneça estável durante o Super Bowl, final da NFL, neste domingo. Foto: Jeff Chiu/AP

Desde que o empresário adquiriu o Twitter por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 230 bilhões), em outubro de 2022, após mais de seis meses de negociações, a plataforma tenta implementar mudanças. Recentemente, foi lançado o “Twitter Blue”, serviço que permite a verificação dos usuários na plataforma - o “selo azul” -, mas que passa a também oferecer novas funções. Entre elas, a possibilidade de escrever tweets com mais de 260 caracteres (até um limite de 4 mil), postar vídeos mais longos, ver menos anúncios, entre outras funcionalidades.

As preocupações com a plataforma levaram muitos anunciantes a decidirem ficar fora da publicidade para o Super Bowl 2023, com receio de um possível problema durante a partida. De acordo com a Forbes, Elon Musk estão oferecendo planos especiais para que os anunciantes retornem durante o fim de semana do Super Bowl: US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) para colocar destaques no site.

Segundo o Twitter, o número de interações relativas à NFL e Super Bowl cresceu drasticamente desde o último ano - na ocasião, a partida decisiva foi entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. Durante a Copa do Mundo de 2022, primeiro grande evento desde que Musk adquiriu o Twitter, a rede social teve um recorde em acessos e interações simultâneas na final entre Argentina e França: cerca de 24,440 tweets por segundo após o gol de empate de Kylian Mbappé, ainda no tempo regulamentar.

Neste domingo, o magnata Musk não quer que nada dê errado antes, durante e depois do grande jogo do futebol americano com ‘o brinquedinho’ que comprou recentemente. O jogo vai reunir os dois melhores times da competição e alguns dos melhores jogadores da modalidade.