‘Fritado’ por donos do boxe, juiz revela bastidores da 1ª derrota de Mike Tyson

Octavio Meyran foi apontado por muitos anos como um dos melhores juízes de boxe. Sua carreira, porém, foi abreviada após o mexicano, atualmente com 75 anos, ousar peitar os ‘donos do boxe’ em uma das lutas mais polêmicas da nobre arte: Mike Tyson x James Buster Douglas, em 11 de fevereiro de 1990, em Tóquio, no Japão.

Em entrevista ao canal Boxing Dev, no YouTube, Meyran afirmou que foi sugerido a ele, por José Sulaimán, então presidente do Conselho Mundial de Boxe (CMB), que ele tivesse atitudes diferentes com os boxeadores. “Era dito que Tyson não estava treinando e que estava fora de forma”, lembrou o ex-juiz. “Me disseram, então, para parar a luta rapidamente se Douglas sentisse algum golpe. Com Tyson, a orientação era para que prolongasse o momento (para dar chance de recuperação).”

Meyran lembrou que cogitou-se trocar de juiz, mas a Comissão Atlética de Tóquio, local da luta, exigia um tempo longo para esta modificação e o combate teria de ter sido adiado.

Mike Tyson enfrentou James Buster Douglas em Tóquio, em 1990. Foto: Juji Kurokawa/ Reuters

Durante a luta, Douglas provou estar em plena forma, enquanto Tyson estava lento e sem reflexos. Mesmo assim, após estar mal na luta, Tyson acertou forte upper e derrubou Douglas. “Ele caiu e socou o chão, mostrando estar bem para continuar. Foi o que fiz. A luta parou logo depois porque o tempo do round já havia se esgotado”, contou Meyran, em sua primeira luta por título mundial dos pesos pesados.

O duelo prosseguiu e Tyson caiu no 10º assalto, causando a maior ‘zebra’ da história do boxe, com as bolsas de apostas pagando 42 vezes o valor apostado no desafiante. A maior proporção de todos os tempos.

“Após a luta, Sulaimán e Don King (promotor da luta e empresário de Tyson) queriam que eu assumisse o erro na contagem durante a queda de Douglas. Não fiz o que eles pediram, fui honesto comigo mesmo, mas eles me impediram de trabalhar em qualquer luta por título mundial. Encerrei minha carreira em 4 de fevereiro de 1994″, afirmou o comentarista da Televisa, canal mexicano, desde 2015.