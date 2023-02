Abel é questionado novamente sobre Endrick no Palmeiras, mas brinca e diz: ‘Não vou responder’

Abel Ferreira esbanjou simpatia durante a entrevista deste domingo, após a vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa, em Diadema, pelo Paulistão. Diferentemente de outras ocasiões, quando demonstrou irritação com determinados questionamentos, o treinador do Palmeiras brincou até mesmo quando foi novamente questionado sobre o desempenho do atacante Endrick, de 16 anos, que não marca gols no Estadual. Ele afirmou que não ia comentar sobre o assunto, mas sorriu e abraçou o repórter que fez a pergunta.

“Pode me cumprimentar, as pessoas dizem que sou arrogante quando não quero responder, vem cá me dar um abraço. As pessoas aqui ficam ofendidas com coisas que me deixam triste perceber, não é porque não respondo uma pergunta que devem se ofender, eu tenho direito de ter a minha opinião, como você tem direito de ter a sua. Não são fatos, são opiniões. Me perdoe, mas não vou responder essa pergunta”, disse Abel Ferreira.

Leia também Rony celebra vitória após ‘jogo difícil’ com o Água Santa: ‘Importante são os três pontos’





O atacante Endrick, de 16 anos, passou em branco durante a partida contra o Água Santa, válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Na última quinta-feira, o treinador do Palmeiras ficou incomodado ao ser questionado sobre o jejum de gols que Endrick vem passando. A joia alviverde assumiu a titularidade nesta temporada, mas ainda não balançou as redes. Na ocasião, Abel reclamou de ter de responder “a mesma pergunta em toda coletiva de imprensa” e pediu para “deixar o garoto em paz”.

Com a vitória sobre o Água Santa, o Palmeiras chegou ao oitavo jogo sem derrota no Paulistão. O time alviverde é o único invicto no Estadual e lidera com folga o Grupo D, com 20 pontos, além de estar na ponta da classificação geral. A boa fase não ilude, no entanto, Abel Ferreira, que elogiou a postura da equipe diante do adversário em Diadema.

“Isso não significa nada, é uma vantagem e nada mais do que isso. Nós continuamos tendo uma boa atitude competitiva, sendo onde e contra quem for, com chuva ou sol, gramado bom ou ruim”, disse. “É muito gostoso ser treinador dessa equipe, poderíamos perder o jogo aqui, mas se mantivermos essa atitude, o orgulho que tenho deles é o mesmo, somos uma equipe competitiva, mas não vamos ganhar sempre e cada jogo que passa, sinto essa vontade dos adversário de nos derrotar.”

Continua após a publicidade

O Palmeiras encara o Corinthians na quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo Paulistão. Será o primeiro clássico do ano entre as equipes. Abel sabe que o rival de Itaquera é uma desses times que querem passar por cima do Palmeiras na temporada.