Agenda: confira os jogos de hoje, domingo, no futebol

O domingo, dia 11 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Flamengo pelas primeiras posições do torneio.

Já o São Paulo encara o Atlético-GO no MorumBis e busca entrar no G-4. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro

11h - Juventude x Botafogo

16h - Bahia x Vitória

16h - Flamengo x Palmeiras

16h - São Paulo x Atlético-GO

19h - Internacional x Athletico-PR

Campeonato Brasileiro Série B

16h - Coritiba x Ponte Preta

18h30 - CRB x Novorizontino

Campeonato Brasileiro Série C

16h30 - Figueirense x Londrina

16h30 - Aparecidense x Volta Redonda

19h - Tombense x CSA

19h - Náutico x Botafogo-PB

Campeonato Brasileiro Série D

16h - Retrô x Manauara

16h - Itabaiana x Porto Velho

16h - Brasil de Pelotas x Brasiliense

16h - Cianorte x Anápolis

Copa da Itália

13h - Brescia x Venezia

13h30 - Parma x Palermo

15h45 - Sampdoria x Como

16h15 - Torino x Cosenza