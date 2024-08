Agenda: confira os jogos de hoje, quarta-feira, no futebol

A quarta-feira, dia 14 de agosto, promete fortes emoções no mundo do futebol. Na Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Botafogo pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. No Campeonato Brasileiro, o Internacional e o Juventude se enfrentam em jogo atrasado da sexta rodada da competição.

Já no futebol europeu, Real Madrid e Atalanta fazem a Supercopa da Uefa. Acompanhe aqui a programação esportiva da TV e do streaming. Veja, a seguir, os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília):

Campeonato Brasileiro

19h30 - Internacional x Juventude

Taça Conmebol Libertadores

19h - Peñarol x The Strongest

21h30 - Talleres x River Plate

21h30 - Botafogo x Palmeiras

Copa Sul-Americana

19h - Rosario Central x Fortaleza

21h30 - Palestino x Independiente Medellín

21h30 - LDU x Lanús

Supercopa da Europa

16h - Real Madrid x Atalanta

Campeonato Paulista Feminino

15h - Taubaté x Pinda

16h - Ferroviária x Santos

19h - Bragantino x Marília