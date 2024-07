Agenda: confira os jogos de hoje, quarta-feira, no futebol

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro pode conhecer o campeão simbólico nesta quarta-feira, 24, quando seis partidas movimentam a 18ª rodada. O Palmeiras, porém, quer atrapalhar os planos do Botafogo.

Líder, o Botafogo visita o São Paulo, no Morumbis, e fica com o título simbólico em caso de vitória. Palmeiras e Flamengo estão de olho em um tropeço alvinegro. Vice-líder, com 36, o alviverde visita o Fluminense. Na 3ª colocação, com 34 e uma partida a menos, o rubro-negro enfrenta o Vitória.

Palmeiras ainda sonha com o título simbólico do primeiro turno Foto: César Greco/Palmeiras

A quarta-feira, 24, ainda tem jogos válidos pelas Séries B e C do Brasileiro, além do Red Bull Bragantino na Sul-Americana. Destaque também para o início das Olimpíadas de Paris com o futebol masculino.

Veja a seguir os confrontos de hoje (sempre com horário de Brasília).

CAMPEONATO BRASILEIRO

19 horas - Criciúma x Fortaleza

19 horas - Cruzeiro x Juventude

19h30 - São Paulo x Botafogo

20 horas - Vitória x Flamengo

21h30 - Atlético-GO x Bahia

21h30 - Fluminense x Palmeiras

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

21 horas - Brusque x Paysandu

21h30 - Amazonas x Guarani

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

19 horas - Aparecidense x Ypiranga

COPA SUL-AMERICANA

19 horas - Universidad Católica-CHI x Libertad-PAR

21h30 - Boca Juniors-ARG x Independiente del Valle-EQU

21h30 - Red Bull Bragantino x Barcelona-EQU

LIGA DOS CAMPEÕES

14h30 - PAOK (Grécia) x Borac Banja Luka

15 horas - Ludogorets (Bulgária) x Dinamo Minsk (Bielorrúsia)

15h15 - Celje (Eslovênia) x Slovan Bratislava (Eslováquia)

JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS