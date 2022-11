Alemanha sob pressão na Copa: técnico admite decepção, mas confia em vitória sobre a Espanha

Publicidade

A Alemanha abriu a caixa de Pandora ao perder para o Japão, por 2 a 1, de virada, em sua estreia na Copa do Mundo. O clima, que era bom, mudou. A seleção começa a ser pressionada e não tem como fugir de questionamentos sobre 2018. Na ocasião, caiu ainda na fase de grupos, o que pode acontecer novamente em caso de derrota para a Espanha. A equipe espanhola começou vencendo a Costa Rica por 7 a 0.

“Eu não estava lá em 2018, também não estou interessado nisso. Olho para a frente. Temos algo a compensar e temos de arriscar contra a Espanha no domingo. Temos qualidade para ganhar, mas temos de mostrar isso ao longo dos 90 minutos”, disse o treinador Hansi Flick.

Torcedora da Alemanha lamenta derrota da seleção para o Japão na estreia da Copa do Mundo. Foto: EFE/EPA/ROLEX DELA PENA

Com a derrota, a Alemanha se encontra entre a vida ou a morte. Uma derrota para a Espanha, confirma mais uma eliminação precoce. Ou seja, vencer é o único resultado possível no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt.

“É decepcionante. Não podemos cometer esses erros em uma Copa do Mundo. Estamos sob pressão, não tem como negar e nós somos os culpados por essa situação”, completou o treinador.

Apesar da derrota, o treinador mostrou confiança no potencial da Alemanha para se recuperar na Copa. “A Espanha é uma equipe diferente, por isso temos um plano de jogo diferente - e vamos precisar. Agora temos que ter caráter para abordar a situação de forma diferente: corajosos, determinados e com a agressividade que se precisa em uma Copa do Mundo”, concluiu.

Sem pontuar, a Alemanha aparece em terceiro do Grupo E. Espanha e Japão somam três pontos e estão a uma vitória da classificação. Costa Rica também segue com zero.

