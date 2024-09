Amazon faz proposta à LFU e pode se juntar a Record e YouTube nas transmissões do Brasileirão

Depois de acertar a venda do primeiro pacote de partidas do Brasileirão a partir de 2025 a Record e YouTube, a Liga Forte União (LFU) acelerou e negocia também o segundo pacote. O Estadão apurou que o comprador é a Amazon, que apresentou proposta para exibir em sua plataforma de streaming, o Prime Video, as partidas como mandantes de Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Botafogo e Fortaleza, entre outros, a partir do ano que vem.

PUBLICIDADE Além dos acordos com Record e YouTube, que exibirão o mesmo jogo simultaneamente, agora a LFU poderá ter outro duelo transmitido exclusivamente pela Amazon no Prime Video. O pacote em que se encaixa o Prime Video é destinado a plataformas pagas e canais por assinatura, e dá direito a 38 partidas da temporada, uma por rodada. Os valores somados da venda dos dois pacotes representam uma receita anual na Série A superior a R$750 milhões. A LFU possui um total de seis confrontos por rodada, portanto, caso seja aceita a proposta da Amazon, restarão quatro em negociação.

Os integrantes da LFU da Série A são Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. Já Sport, América-MG, Goiás, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA, Operário, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto estão em divisões inferiores.

Corinthians e Fluminense, que fazem parte da LFU, terão seus jogos do Brasileirão exibidos no Amazon Prime Video Foto: Pedro Kirilos/Estadão

No Brasil, a Amazon tem os direitos da NBA e da Copa do Brasil desde o ano passado. Trata-se de um acordo de licenciamento com a Globo até 2026. O serviço de streaming tem direito a um jogo exclusivo a cada rodada da competição e contratou nomes conhecidos para a narração, como Cléber Machado, ex-Globo, e Rômulo Mendonça, ex-ESPN. Nas quartas de final da atual edição, o Prime Video transmitiu o duelo de ida entre Vasco e Vitória e vai exibir o jogo de volta entre as mesmas equipes, daqui a duas semanas, em Curitiba.

A entrada de Google e Amazon no Brasileirão reflete uma tendência das maiores ligas do mundo, com a fragmentação dos direitos de TV negociados a diferentes plataformas.

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão, a LFU continua em negociações avançadas com múltiplos interessados para a venda dos direitos de transmissão dos quatro jogos remanescentes que possui por rodada. O grupo detém 60% dos confrontos da competição, com 228 partidas em seus pacotes.

A LFU está negociando seus direitos de TV por meio da comercialização de partidas dos times do bloco com diferentes plataformas, sejam TVs abertas, pagas e plataformas de streaming - por assinatura ou não. Esse modelo comercial é diferente do adotado pela Libra, que negociou os direitos de TV com uma única empresa, a Globo, para exibição nas suas diferentes plataformas.

Na LFU, a divisão estabelecida com a arrecadação referente aos direitos de transmissão entre os clubes é a seguinte: 45% de modo igualitário, 30% por performance e 25% por audiência.

Outro bloco

Do outro lado está a Libra, hoje é formada por Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Bahia e Vitória, além do Santos, que disputa a Série B.

A Libra fechou em março deste ano acordo de exclusividade com a Globo. Com duração de cinco anos, o contrato deve render R$ 6,5 bilhões às equipes e prevê a transmissão das partidas em todas as plataformas do Grupo Globo - TV aberta e fechada, streaming e pay-per-view - dos jogos, na condição de mandantes dos clubes que integram o bloco.

O acordo com a emissora renderá R$ 1,1 bilhão por ano, tanto da TV aberta quanto fechada, para os membros da Libra apenas se nove clubes que compõem o bloco estiverem na Série A - caso contrário, o valor será menor. O Premiere não está nesse cálculo. As equipes vão receber um repasse extra pelas partidas transmitidas no pay-per-view.

Libra e LFU trabalham há anos na criação de uma liga nacional única de futebol que ocorra de forma independente à CBF, hoje entidade organizadora das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.