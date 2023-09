Antony nega acusações, chora e diz que teve relacionamento conturbado com ex: ‘Me chamava de lixo’

Antony de posicionou pela primeira vez em entrevista sobre as acusações de violência física contra a ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin. Em conversa exibida pelo programa Fofocalizando, do SBT, o jogador do Manchester United reconstituiu a relação com Gabriela, negou ter a agredido a ex-namorada e argumentou que o relacionamento “era conturbado por ambas as partes”. Ele foi cortado da seleção brasileira por causa das acusações.

“Sempre dava (motivo) para as brigas. Às vezes, eu tinha ciúmes. E ela sempre voltava no assunto de assumir (a relação)”, detalhou Antony sobre o que causava as discussões no relacionamento. O jogador não negou os xingamentos que Gabriela relatou. “Era uma relação muito turbulenta. A gente tinha discussões e, no outro dia, já estava normal. Tudo que ela me xingava, eu também falava para ela”, contou.

Antony disse se arrepender de como tratou a ex-namorada, mas sempre reiterando que não a agrediu. “Não é certo, mas no momento, ofendíamos um ao outro. Do mesmo jeito que eu a machucava com palavras, ela me machucava também. Eu escutei muita coisa também. Ela me chamava de lixo. Me arrependo porque não falo assim com ninguém”.

Entretanto, o jogador não acredita que tenha sido violento. “Não sei se é violência. São palavras fortes, mas não sei se considero violência”, comentou. Também foram negadas as novas acusações feitas por duas outras mulheres contra Antony.

O programa mostrou imagens de conversas em que Gabriela demonstra descontentamento sobre Antony ir a um show sem ela. Antony também acusou a ex-namorada de mandar mensagens pelo celular dele para ela própria, como se fosse ele a xingando. O atleta chorou ao final da entrevista e negou todas as situações de agressão física apresentadas por Gabriela, com explicações alternativas para machucados por ela relatados.

Um dos ferimentos é um corte profundo em um dos dedos da mão direita de Gabriela. O atleta teria jogado uma taça de vidro contra ela. Antony desmente o ato e diz que apenas segurou a taça com a ex-namorada, alegando que ela havia bebido muito em uma festa, e que Gabriela puxou a taça, machucando a si mesma. Outra menção foi sobre a prótese de silicone da DJ, que teria sido deslocada por um soco do jogador. Antony negou e disse que a ex-namorada contou a ele sobre ter esse problema desde 2020, devido a uma queda.

Antony conta que relação era problemática, mas diz nunca ter agredido Gabriela. Foto: Reprodução

Continua após a publicidade

Futuro no futebol ainda é incerto, mas o jogador diz não se preocupar

Antony retorna nos próximos dias para a Inglaterra, onde terá acompanhamento de um escritório britânico de advocacia. As respostas sobre o relacionamento ter sido “conturbado” vão ao encontro do que os advogados do jogador argumentaram em informe divulgado nesta semana.

Quanto à carreira, Antony afirma não ter preocupação. Ao ser questionado se acredita em um possível rompimento com o Manchester United, o jogador nega. “É uma coisa que não passa pela minha cabeça. Eu sei da verdade e ela vai aparecer. Sei que tem muitas pessoas me massacrando, mas a verdade aparece”, disse.

Antony foi cortado do elenco convocado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa. Gabriel Jesus, do Arsenal, foi chamado para a vaga. Em nota oficial, a CBF justificou o corte da seleção em razão dos materiais apresentados por Gabriela como provas das agressões.

Já o Manchester United aguarda as próximas atualizações sobre a acusação de violência doméstica para tomar uma decisão sobre o futuro do brasileiro no clube inglês. A conduta do time foi explícita em nota na última quarta-feira. A forma com que o clube lida com a situação é mais cautelosa do que a adotada no caso de Mason Greenwood, jovem promessa do time inglês que ficou afastado por um ano e meio após ser acusado de agressão e violência sexual, antes de ser emprestado ao Getafe no mês passado.