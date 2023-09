Antony, cortado da seleção, é acusado em mais dois casos de agressão contra mulheres

Antony foi acusado em mais dois casos de agressão física contra mulheres. O jogador já responde pela mesma acusação da a ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, que teria perdido um filho do atleta por isso. As novas denúncias são relativas a episódios mais recentes, que teriam acontecido no ano passado. A defesa nega envolvimento do jogador nos dois casos.

Um deles teria acontecido em maio de 2022, em São Paulo, enquanto o outro teria sido na Inglaterra, em outubro. A bancária Ingrid Lana relatou que foi para o país europeu a convite do próprio jogador para conversar sobre negócios particulares. “Ele tentou ter relação comigo e eu não quis. Ele me empurrou contra a parede, e eu bati a cabeça”, disse ela à Record TV.

Outro caso é o da estudante de direito Rayssa de Freitas. Ela registrou Boletim de Ocorrência, como revelado pelo jornal Extra, do Rio, após um desentendimento com o jogador depois de uma festa também em São Paulo. No documento, Rayssa informa que foi a uma casa noturna paulista e saiu de lá no carro de Antony. O automóvel era dirigido por ele. Ao lado, no carona, estava Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu, atacante do Palmeiras. Antony saía com Mallu. Ainda no veículo havia o cabeleireiro de Antony, conhecido como Rafa Cortês. Rayssa relata ter sido agredida por Mallu, inicialmente, e depois por Antony. A vítima contou ter fugido do veículo, que partiu em alta velocidade. Na delegacia foram constatados os ferimentos em Rayssa. Também foi pedido um exame de corpo de delito ao IML.

Antony aguarda a decisão do Manchester United sobre seu futuro no clube inglês após acusações de agressão em mulheres Foto: Alberto Pezzali / AP





Sobre o caso de Ingrid, a defesa do jogador ainda prepara uma resposta oficial, mas nega o envolvimento e argumenta que a acusação “não preocupa”. Já sobre o caso de Rayssa, o Boletim de Ocorrência não teve prosseguimento judicial porque a vítima retirou a representação.

O jogador concedeu entrevista sobre o tema pela primeira vez nesta sexta-feira ao programa Fofocalizando, do SBT. Ele comentou sobre as acusações da ex-namorada e os novos casos. “Tenho 100% de certeza de que nunca encostei em nenhuma mulher. Nunca agredi e nunca vou agredir. Tenho mãe e tenho irmã e violência contra mulher é uma coisa que não é certa. Tem de pagar com justiça”, disse o jogador.

Continua após a publicidade

Defesa de Antony admite ‘relacionamento conturbado’

O jogador retorna nos próximos dias para a Inglaterra, onde terá acompanhamento de um escritório britânico de advocacia. No Brasil, seus advogados emitiram um comunicado que admite um “relacionamento conturvado” entre Antony e Gabriela. A nota menciona “desentendimentos, discussões, ofensas verbais mútuas, sempre movidas pela emoção”, mas nega agressões físicas. O texto é assinado pelos advogados Elaine Angel, Maurício de Carvalho Araújo e Theo Dias.

Corte da seleção e Manchester United aguarda atualizações

Antony foi cortado do elenco convocado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias da Copa. Gabriel Jesus, do Arsenal, foi chamado para a vaga. Em nota oficial, a CBF justificou o corte da seleção em razão dos materiais apresentados por Gabriela como provas de agressão cometida pelo jogador.

Já o Manchester United aguarda as próximas atualizações sobre a acusação de violência doméstica para tomar uma decisão sobre o futuro do brasileiro no clube inglês. A conduta do time foi explícita em nota na útlima quarta-feira. A forma com que o United lida com a situação é mais cautelosa do que a adotada no caso de Mason Greenwood, jovem promessa do time inglês que ficou afastado por um ano e meio após ser acusado de agressão e violência sexual, antes de ser emprestado ao Getafe no mês passado.