Na vitória da Argentina sobre a Austrália, neste sábado, por 2 a 1, Lionel Messi atingiu duas marcas históricas: chegou ao milésimo jogo na carreira e, ao fazer um gol, chegou a nove bolas na rede em Mundiais e ultrapassou Maradona na contagem.

Julián Alvárez também marcou para os argetinos e Fernández, contra, descontou para a Austrália. Com o resultado, a Argentina avança para as quartas de final da Copa no Catar, e enfrenta agora a seleção da Holanda, que derrotou os Estados Unidos por 3 a 1.

A partida entre holandeses e argentinos será na próxima sexta-feira, no Estádio Lusail, às 16h. Será o sexto confronto entre as duas seleções em Mundiais.

Assista aos gols e aos melhores momentos de Argentina 2 x 1 Austrália