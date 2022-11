Argentina tem Messi 100% em ‘jogo da vida’ contra o México para evitar queda precoce na Copa

Publicidade

Após ser vítima de uma das maiores zebras em Copas do Mundo, ao levar virada da Arábia Saudita na estreia, a Argentina volta a campo neste sábado, às 16h, para se manter viva na briga pelo mata-mata. O adversário da segunda rodada do Grupo C é o México, que também busca sua primeira vitória no Catar. A partida será realizada no Estádio Lusail, em Al Daayen, que tem capacidade para 89 mil torcedores. Messi está confirmado e é a esperança para evitar uma despedida precoce e vexatória.

Na primeira rodada, diante da Arábia Saudita, a Argentina fez um bom primeiro tempo, marcando um gol e ainda tendo outros três anulados por impedimento. No segundo tempo, porém, levou a virada e perdeu por 2 a 1. Assim, é a única seleção sem pontuar na chave, uma vez que o México soma um ponto após empatar sem gols com a Polônia, o que torna a partida deste sábado o “jogo da vida”.

Após o resultado surpreendente, o técnico Lionel Scaloni deve promover mudanças. Afinal, uma nova derrota elimina matematicamente a Argentina. A grande preocupação após o fatídico jogo foi o super astro Lionel Messi, com dores na panturrilha. Após tratamento especial, porém, ele treinou normalmente e está confirmado.

Messi em jogo da Argentina contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo no Catar Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Na defesa, serão três mudanças. O lateral-direito Nahuel Molina deve ser substituído por Montiel, o zagueiro Cristian Romero dará lugar a Lisandro Martínez e o lateral-esquerdo Tagliafico sai para a entrada de Acuña. Além disso, o meia Papu Gómez pode perder vaga para Enzo Fernández.

Apesar de reconhecer a situação complicada em que se colocou a Argentina diante do inesperado resultado inicial, Scaloni garantiu que o elenco está preparado para lutar até o fim. “Este grupo recebeu um abacaxi, mas vamos nos levantar. Há um país inteiro esperando que nos saiamos bem. Não negociamos nossa forma de jogar. Essa equipe vai deixar tudo em campo até o último minuto”, garantiu.

Com um time seguro defensivamente e sem desfalques, o técnico Tata Martino não deve mudar a escalação da estreia pelo México. Apesar disso, indicou que pode montar uma marcação especial para dificultar as jogadas de Messi.

Tata também destacou a importância do confronto e não tirou da Argentina o rótulo de favorita ao título. “Estamos falando de um dos candidatos ao título da Copa do Mundo e isso não mudou com o resultado diante da Arábia Saudita, longe disso. O panorama é claro: vai ser um jogo-chave. Nos preparamos com a intenção de ir o mais longe possível nessa Copa e temos que pensar em um resultado favorável”, ressaltou.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA X MÉXICO

ARGENTINA - Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Rodrigo De Paul; Leandro Paredes e Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Ángel Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

MÉXICO - Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Hector Moreno e Jesús Gallardo; Édson Álvares, Hector Herrera e Luis Chavez; Hirving Lozano, Henry Martín e Alexis Vega. Técnico: Tata Martino.

ÁRBITRO - Daniele Orsato (Itália).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Lusail, em Al Daayen.