Futebol brasileiro em debate

Promover um amplo e enriquecedor debate sobre a indústria do futebol no Brasil: este é o propósito da 1ª edição do Summit CBF Academy, que ocorrerá em 26 de novembro no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo. O evento promete ser um marco na discussão a respeito dos desafios e das inovações na gestão esportiva, oferecendo uma oportunidade única para profissionais do setor trocarem experiências e insights sobre o futuro do futebol.

Com uma programação abrangente, o Summit abordará temas fundamentais para o desenvolvimento do futebol, como o futuro das transmissões esportivas e o impacto da revolução digital no engajamento dos torcedores. Outro destaque será a evolução das ligas de futebol, com discussões referentes aos desafios enfrentados e às estratégias de sucesso adotadas por clubes e ligas ao redor do mundo, além de debates relacionados à gestão de clubes no futebol brasileiro e no futebol internacional. A transformação dos clubes em Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) também será explorada com debates sobre como essa nova estrutura está moldando o panorama do esporte e como diferentes modelos de administração têm se destacado no Brasil e no exterior.

Primeira edição do Summit CBF Academy ocorrerá em 26 de novembro no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo Foto: Divulgação/ CBF

Continua após a publicidade

Em relação ao impacto do evento, o diretor da CBF Academy/IDP, Caio Resende, destaca: “O Summit é uma oportunidade única para repensar a gestão do futebol, reunindo líderes que fazem a diferença no cenário esportivo. Estamos criando um espaço para que ideias inovadoras e experiências práticas se encontrem, com o objetivo de fortalecer o futebol em todas as suas dimensões”.

A lista de presenças já confirmadas demonstra a importância que o mercado está direcionando ao evento. Além do presidente Ednaldo Rodrigues, a CBF estará representada pelos técnicos Dorival Jr. e Arthur Elias, respectivamente da seleção brasileira masculina e feminina. Também participarão dos debates presidentes e CEOs de grandes clubes do Brasil, como Leila Pereira (Palmeiras), Rodolfo Landim (Flamengo), Julio Casares (São Paulo) e Thairo Arruda (Botafogo).

O evento contará, ainda, com a presença de representantes do governo federal – o ministro dos Esportes, André Fufuca; a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco; o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta; o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Rodrigues; e o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Do campo da Justiça, participarão o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Veríssimo Teixeira, e Guilherme Augusto Caputo Bastos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Continua após a publicidade

Os convidados da iniciativa privada incluem Guilherme Avila, head de Esportes da XP Investimentos; Fernando Trevisan, diretor da Trevisan Escola de Negócios; Alessandro Farkuh, diretor-geral e sócio da BTG Pactual; e Fabio Coelho, diretor executivo do Google Brasil. Haverá ainda a participação de convidados do exterior, como Luis Branco, especialista em scouting e mercado no Sporting, de Portugal, e Ricardo Moreira, vice-presidente de Operações de Futebol e diretor técnico do Orlando City, dos Estados Unidos.

Por tudo isso, mais do que um evento, o Summit CBF Academy 2024 é uma plataforma estratégica para debater e refletir sobre o futuro do futebol brasileiro e global. Como boa parte dos 500 ingressos disponíveis já foi vendida, quem deseja participar dessa oportunidade única para trocar experiências e insights precisa garantir lugar o quanto antes. Clique aqui e inscreva-se.

https://business.cbfacademy.com.br/summit-cbf-academy-2024/