Marcos Braz inocenta Varela após flagra em confusão da torcida do Peñarol: ‘Estava no lugar errado’

Pouco depois de o Flamengo emitir uma nota oficial para dizer que o lateral-direito Varela teria de explicar a Marcos Braz o motivo de ter sido flagrado em confusão da torcida do Peñarol na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na manhã desta quarta-feira, 23, o vice-presidente do clube absolveu o jogador de culpa, mas não escondeu que ele “estava no lugar errado.” O clube uruguaio encara o Botafogo, pela semifinal da Copa Libertadores.

Após treinar normalmente no Ninho do Urubu, Varela saiu a caminho da Praia do Recreio dos Bandeirantes para “salvar” dois amigos que acabaram no meio da confusão entre uruguaios e brasileiros (torcida do Botafogo) sem querer e estavam assustados, segundo alegação do jogador ao clube e à torcida nas redes sociais.

“As cenas lamentáveis que vimos no Rio, a orla cheia, a gente pouco acredita que o futebol mereça. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube e chegou a ir ao almoço dos jogadores e comissão técnica. Daí saiu para encontrar dois amigos, pelo que o Varela passou para mim. Estava extremamente preocupado com esses dois amigos e foi com o carro dele perto dos dois amigos”, revelou o dirigente à TNT Sports.

Varela se envolveu em confusão para 'resgatar' amigos e foi inocentado por dirigente do Flamengo. Foto: Marcelo Cortes/Flamengo