Arsenal x Leicester na Premier League: onde assistir, horário e escalação

Na quarta colocação na tabela, o Arsenal de Mikel Arteta está com 11 pontos e tenta se aproximar do Manchester City, com quem empatou por 2 a 2 na última rodada. A equipe londrina também busca o primeiro título nacional desde a temporada 2003/2004. No último ano, terminou com o vice-campeonato inglês, justamente competindo com os citizens até a última rodada da Premier League.

O Leicester, por sua vez, voltou à primeira divisão nacional nesta temporada, após um ano na Championship. Até aqui, a equipe somou apenas três pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela. Nas primeiras rodadas, marcou seis gols e sofreu oito. O clube conquistou o Campeonato Inglês na temporada 2015/2016 e Jamie Vardy, ídolo da equipe, continua no elenco.