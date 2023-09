Arsenal x Manchester United: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Emirates Stadium reserva mais uma edição do clássico entre Arsenal e Manchester United neste domingo, 3, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Donos da casa, os londrinos perderam a chance de manter os 100% na tabela ao empatarem com o Fulham na última semana, já os visitantes vêm de vitória sobre o Nottingham Forest e querem manter a boa sequência.

Mikel Arteta deve contar com o reforço de Gabriel Jesus para o jogo, recuperado de uma cirurgia no joelho, e não terá grandes dificuldades para escalar sua equipe. Erik Ten Hag, por sua vez, não dispõe de nomes como Varane e Luke Shaw, lesionados, e precisará repor algumas posições.

Arsenal x Manchester United. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Londres, Inglaterra.

: Londres, Inglaterra. ESTÁDIO : Emirates Stadium.

: Emirates Stadium. DATA : 03/09/2023.

: 03/09/2023. HORÁRIO: 12h30 (Horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

Star+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ARSENAL : Ramsdale; Tomiyasu, Ben White, Saliba e Zinchenko; Declan Rice, Odegaard e Havertz; Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico : Mikel Arteta.

: Ramsdale; Tomiyasu, Ben White, Saliba e Zinchenko; Declan Rice, Odegaard e Havertz; Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. : Mikel Arteta. MANCHESTER UNITED: Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Lisandro Martínez e Dalot; Casemiro, Eriksen, Antony, Bruno Fernandes e Rashford; Martial. Técnico: Erik Ten Hag.

ÚLTIMOS RESULTADOS