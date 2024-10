Arsenal x Shakhtar na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após três semanas desde as últimas disputas, a Champions League está de volta para a realização de mais uma rodada da primeira fase do torneio. Nesses dias de confronto, Arsenal e Shakhtar Donetsk entram em campo para se enfrentar e tentar conquistar mais três pontos. A partida acontece nesta terça-feira, a partir das 16h (horário de Brasília).

Depois de sair de sua estreia na Champions League com um simples empate, o Arsenal melhorou seu desempenho e conseguiu alcançar uma vitória sobre o Paris Saint-Germain no torneio. Invicto com 4 pontos, o clube tem atuação semelhante no campeonato inglês, em que permanece em terceiro lugar. Nas oito partidas disputadas até então, clube venceu cinco vezes, empatou duas e perdeu somente uma.

Já o Shakhtar Donetsk ainda não conseguiu vencer na Champions League. O time, que assim como o Arsenal empatou em sua estreia, perdeu na segunda rodada da competição. Por isso, tem somente um ponto acumulado até este momento. No campeonato ucraniano, seus resultados são um pouco melhores: em nove jogos, venceu seis, perdeu dois e empatou a partida restante.

ARSENAL X SHAKHTAR DONETSK: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS

Data: 22/10/2024

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Emirates, em Londres (ING)

ONDE ASSISTIR A ARSENAL X SHAKHTAR DONETSK AO VIVO

Max (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARSENAL

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Merino e Havertz; Sterling, Gabriel Jesus e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SHAKHTAR DONETSK

SHAKHTAR DONETSK: Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko e Henrique; Stepanenko, Zubkov, Bondarenko, Sudakov e Newerton; Sikan. Técnico: Marino Pušić.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ARSENAL E SHAKHTAR DONETSK