As semelhanças e diferenças entre as chegadas de Depay ao Corinthians e Suárez ao Grêmio

O Corinthians contratou o atacante holandês Memphis Depay e causou grande impacto no futebol brasileiro, por diferentes motivos. Agora, espera colher os frutos do investimento o quanto antes. A expectativa é ter um retorno parecido ao que o Grêmio teve ao trazer o uruguaio Luís Suarez em 2023, movimento que rendeu ao clube gaúcho retorno desportivo e também em ganhos financeiros por meio do marketing.

Suárez é um nome mais consagrado que Memphis, mas isso não impede que os efeitos a longo prazo sejam comparáveis. O holandês de 30 anos chega ao Corinthians mais jovem do que o uruguaio quando contratado pelo Grêmio, aos 36. Também há o fato de se tratar de um atleta europeu, menos comum de se ver no futebol brasileiro do que jogadores sul-americanos.

Memphis Depay ao lado de Augusto Melo durante coletiva de apresentação no Corinthians. Foto: Nelson Almeida/AFP

A forma que os dois clubes trouxeram os astros do futebol internacional foi parecida, até porque ambos tiveram aporte da Esportes da Sorte, casa de apostas que patrocina o Grêmio desde março de 2023 e se tornou patrocinadora máster do Corinthians em julho deste ano.

PUBLICIDADE A empresa de apostas é um dos alvos da Operação Integration, que também prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra, que diz ser vítima de injustiça. O proprietário da bet, Darwin Henrique da Silva Filho, está preso, mas afirma ter demonstrado a “regularidade e a legalidade das atividades profissionais”. Apesar das acusações, a empresa segue operando legalmente e participando dos conteúdos de divulgação do Corinthians sobre Memphis nas redes sociais. A contratação só foi possível porque, ao fechar com o clube do Parque São Jorge, a casa de apostas combinou de investir R$ 57 milhões para a contratação de um reforço midiático, que veio a ser o holandês. No total, ele receberá R$ 70 milhões até o fim do contrato, em julho de 2026.

O primeiro vídeo relacionado à contratação publicado pelo Corinthians no Instagram, com Memphis dançando e segurando uma camisa do clube, com o logo da Esportes da Sorte em evidência, bateu o recorde de views no ano, com mais de 14 milhões de visualizações em menos de 24 horas.

No caso do clube gaúcho, o patrocínio chegou depois que Suárez já havia sido contratado, porém passou a ajudar nos custos para manter o atleta. O aporte combinado foi de US$ 1 milhão por ano, já que o contrato era de três anos, mas o jogador acabou ficando apenas por uma temporada. Somaram-se a isso investimentos em ações de marketing. Com o uruguaio no time, o departamento de marketing tricolor viu resultados impressionantes do trabalho feito com a imagem do atleta.

De acordo com dados do Grêmio, Suárez vendeu mais de R$ 10 milhões em camisas e produtos com sua marca, valor que representa praticamente quase um terço do total arrecadado pela loja oficial do clube em 2023. Foram idealizados mais de 40 itens licenciados, de baldes de pipoca a uma luva alusiva ao gesto do uruguaio nas comemorações. De qualquer forma, dos 45 mil produtos temáticos comercializados, o maior sucesso foi a camisa 9 de Suárez, com mais de 30 mil vendas até dezembro do ano passado.

Luis Suárez causou frisson no pouco tempo em que ficou no Grêmio. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Retorno desportivo é necessário para concretização do plano

Embora seja um clube de massa e com grande potencial para capitalizar a imagem de Memphis Depay, o Corinthians precisa que o jogador corresponda em campo, como correspondeu Suárez, para obter os resultados esperados. Pesa negativamente ao clube alvinegro o fato de brigar contra o rebaixamento no Brasileirão e ter uma dívida na casa dos R$ 2,3 bilhões, bem diferente do cenário que o Grêmio vivia quando trouxe o uruguaio e terminou o ano como vice-campeão brasileiro de 2023 antes de vê-lo se despedir rumo ao Inter Miami.

“A chegada de estrelas internacionais como Memphis cria entusiasmo entre os torcedores, mas é preciso que uma resposta seja dada em campo, com boa performance, para que o projeto se mantenha firme. James Rodríguez, no São Paulo, por exemplo, chegou com toda essa pompa e sua ausência nos jogos fez esfriar o calor da torcida. Ao contrário de Suárez, que trouxe benefícios, entre eles aumento no engajamento nas redes, mais vendas de camisas e um crescimento geral no interesse comercial. Quando o casamento dá certo, novas oportunidades de patrocínios e parcerias surgem, beneficiando o clube tanto no curto quanto a longo prazo”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Apesar de ainda esperar os resultados desportivos, o Corinthians já colheu bons frutos de sua contratação midiática, muito em razão de ser um clube de massas. O anúncio do reforço gerou um aumento de 915% no engajamento na conta oficial do clube no Instagram. Além disso, o termo “Memphis Depay” foi o 2º termo mais buscado no Brasil na última semana, com mais de 1 milhão de acessos. E houve até repercussão internacional, já que as buscas pela palavra “Corinthians” cresceram 400% no Google na Holanda.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “O alinhamento dos departamentos de futebol e marketing em uma contratação deste porte trazem muitos benefícios, pois somente assim conseguem ter o timing exato para criar uma história em cima da chegada do astro, além da possibilidade de criação de produtos licenciados e ações que envolvam principalmente os fãs mais apaixonados da instituição”, pontua Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo. Assim como fez o Grêmio, o Corinthians trabalha com a possibilidade de criar uma linha de produtos especial para explorar a imagem de Memphis Depay. A ideia mais borbulhante do momento é a de comercializar faixas de cabeça como as utilizadas pelo jogador, que sempre utilizou o acessório e agora veste uma versão com o símbolo do time alvinegro estampado. Outro bom uso de Suárez emplacado pelos gremistas, que pode servir de exemplo aos corintianos, é a captação de mais sócios-torcedores, até porque o interesse pelos jogos do clube aumenta frente à presença de estrelas internacionais. O clube gaúcho saiu de 60 mil sócios-torcedores em meados de 2022 para 113 mil no final de 2023. Mesmo após a saída do uruguaio, manteve a média com 120 mil sócios. A receita mensal com o programa foi de R$ 4 milhões para R$ 8 milhões.

“Em 2023, ajudamos a lançar um programa de fantokens, por exemplo, e tudo isso ajudou a impulsionar e explorar vários ativos do clube, entre eles do Suárez, que fez expandir em pouco tempo o número de sócios do clube. Mas todo esse crescimento faz parte de um plano de gestão que tem começo, meio e fim. Só a contratação de um atleta deste porte não basta, é preciso saber ativar”, explica Bruno Brum, CMO da Agência End to End, empresa parceira do Grêmio desde julho de 2022 e atua na área de soluções e engajamento para o mercado esportivo.