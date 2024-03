Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ambos os times chegam embalados após se classificarem na Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid despachou a Internazionale nos pênaltis, por 3 a 2, após vencer por 2 a 1 no tempo regular, com um placar agregado de 2 a 2. Enquanto isso, o Barcelona eliminou o Napoli com uma vitória por 3 a 1 no jogo de volta e um placar agregado de 4 a 2.

Na tabela do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid ocupa a 5ª colocação com 55 pontos, estando atualmente na zona de classificação para a Liga Europa. Já o Barcelona está em 3º lugar com 61 pontos, 11 atrás do líder Real Madrid e apenas um abaixo do vice-líder Girona, destacando a importância da vitória para ambas as equipes neste confronto direto.