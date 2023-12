Atlético-MG 2 x 1 São paulo: assista aos gols e melhores momentos do jogo válido pelo Brasileirão

O Atlético-MG bateu o São Paulo neste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk abriu o placar, mas Luciano empatou para o Tricolor. No final do jogo, Paulinho garantiu vitória que mantém o time mineiro vivo na briga pelo título. Com isso, o Brasileirão só será decidido na quarta-feira, após a última rodada. O Palmeiras ainda está na frente do Atlético pela diferença de saldo de gols. Botafogo e Flamengo somam 63 pontos cada e ainda sonham com o título.