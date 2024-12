Atlético-MG x Athletico-PR pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Atlético-MG e Athletico-PR lutam contra o rebaixamento para a Série B na última rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo, 8, às 16 horas (de Brasília), na Arena MRV, pela 38ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para MG e PR) e do Premiere (TV fechada).

Atlético-MG recebe o Athletico-PR neste domingo, na Arena MRV. Foto: Divulgação/Arte Estadão

PUBLICIDADE O jogo terá os portões fechados, em razão da punição que o clube mineiro sofreu do STJD, após os incidentes na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Os advogados do Atlético-MG tentaram um efeito suspensivo, mas acabaram desistindo da ação. A equipe mineira acumula uma sequência de doze partidas sem vencer. O técnico Gabriel Milito foi demitido do cargo após a derrota para o Vasco. Um empate neste domingo será suficiente para livrar o Atlético-MG da degola. Se vencer, o time alvinegro, que está na décima quarta colocação, com 44 pontos, estará garantido na Copa Sul-Americana de 2025.

A situação do Athletico-PR é extremamente complicada no Brasileirão. O time paranaense está na décima sexta posição, com 42 pontos, uma colocação acima da zona da degola. O Red Bull Bragantino abre o “Z-4″, com 41 pontos.

Caso derrote o Atlético-MG na Arena MRV, o Athletico-PR irá fugir da Série B. Se empatar, a equipe paranaense precisa que o Fluminense seja derrotado pelo Palmeiras ou que o Red Bull Bragantino não supere o Criciúma. Se perder, o Athletico-PR só se livra da queda se o Bragantino não vencer neste domingo.

ATLÉTICO-MG X ATHLETICO-PR: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data: 08/12/2024 (domingo)

08/12/2024 (domingo) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Arena MRV, em Minas Gerais.

ONDE ASSISTIR A ATLÉTICO-MG X ATHLETICO-PR AO VIVO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO

TV Globo (para MG e PR) e Premiere (TV fechada).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Lyanco), Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Igor Gomes (Otávio, Alisson ou Vargas) e Gustavo Scarpa; Deyverson e Hulk.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETICO-PR

ATHLETICO-PR: Mycael; Leo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Felipinho e Nikão; Canobbio, Pablo (Emersonn) e Cuello.

