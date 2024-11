Atlético-MG x Botafogo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na prévia da grande decisão da Copa Libertadores da América, Atlético-MG e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, 20, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Independência, em Minas Gerais. O confronto é válido pela trigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV e do Premiere.

O Botafogo tenta manter a sua vantagem na liderança do Brasileirão. A equipe carioca tem 68 pontos, quatro a mais que o vice-líder Palmeiras. O time de Artur Jorge tropeçou na última rodada, ao empatar em 0 a 0 com o Cuiabá, no estádio Nilton Santos, e espera voltar a triunfar no Brasileirão.

Atlético-MG encara o Botafogo nesta quarta-feira Foto: Divulgação

PUBLICIDADE O jogo desta noite será disputado no Independência sem a presença de público, já que o Atlético-MG foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) após as confusões que ocorreram na Arena MRV na decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo. A Arena MRV foi interditada pelo tribunal. O clube mineiro ainda tenta recorrer da decisão. O Botafogo não perde há onze rodadas no Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Atlético-MG, o time carioca não tem desfalques por suspensão ou problemas físicos. No entanto, jogadores que estavam com as suas seleções na última Data Fifa podem ser preservados pelo técnico Artur Jorge.

Dos lados do Atlético-MG, o time de Gabriel Milito não vence há sete partidas na temporada. Para o duelo contra os botafoguenses, o treinador argentino não poderá contar com Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas, que serviram as suas seleções na Data Fifa. O atacante Paulinho deve ser titular no compromisso em Minas nesta quarta-feira.

Publicidade

ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

DATA: 20/11/2024

20/11/2024 HORÁRIO: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) LOCAL: Estádio Independência, em Belo Horizonte

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO AO VIVO

SporTV e Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

Atlético-MG - Everson; Saravia, Battaglia, Lyanco e Rubens (Alisson); Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard (Zaracho ou Deyverson); Paulinho e Hulk.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

Botafogo - John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Júnior Santos (Luiz Henrique), Eduardo (Savarino) e Thiago Almada; Tiquinho Soares.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E BOTAFOGO

16/11/2024 - Athletico-PR 1 x 0 Atlético-MG - Brasileirão

- Brasileirão 09/11/2024 - Botafogo 0 x 0 Cuiabá - Brasileirão