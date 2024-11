O atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinicius Junior, foi considerado um dos protagonistas pelos jornais espanhóis no empate em 1 a 1 entre Brasil e Venezuela na última quinta-feira, 14, pelas Eliminatórias da Copa. O brasileiro perdeu um pênalti no segundo tempo que poderia colocar a seleção novamente na frente do placar. De acordo com o Diario AS, Vini Jr, reviveu “velhos fantasmas na partida”.

O jornal afirmou que o brasileiro foi o melhor jogador da partida, mas que não conseguiu ajudar a seleção por conta de um antigo problema, o desperdício de chances de gol. O Marca, tradicional jornal de Madrid, destacou não apenas o pênalti perdido, mas também o rebote, no qual Vini Jr não conseguiu marcar. “Ele chutou rasteiro, à direita do goleiro venezuelano, que defendeu. Mas o pior veio logo em seguida, quando Vini, de pé esquerdo, chutou ao lado, um rebote aparentemente simples”, concluiu o jornal.

Atuação ruim de Vini Jr. repercute na imprensa espanhola: 'Revive velhos fantasmas' Foto: Ariana Cubillos/AP

O Mundo Deportivo foi mais enfático e disse que Vinicius Junior "também está de problemas em problemas com o Brasil. O jornal afirmou que o brasileiro foi decisivo no empate ao perder o pênalti quando o jogo estava 1 a 1. Mas outro aspecto da atuação do jogador do Real Madrid também foi ressaltado. "Ultimamente mais comedido nas suas atitudes quando joga pelo seu clube, voltou a fazer furor em campo com os seus protestos aos árbitros e os seus confrontos com futebolistas rivais", criticou o jornal, fazendo menção ao temperamento de Vini Jr.

O Mundo Deportivo ainda lembrou que o atacante do Real teve que ser segurado por Raphinha, que o afastou da confusão. O jornal afirmou que o brasileiro está “frustrado” por não ter vencido a Bola de Ouro, e que “segue sem amadurecer na seleção”.