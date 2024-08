Avião com corpo de Juan Izquierdo chega a Montevidéu; velório será na sede do Nacional

O corpo do jogador Juan Izquierdo, morto em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca nesta terça-feira, 28, chegou a Montevidéu. A aeronave da Força Aérea Uruguaia pousou volta da meia-noite desta quarta-feira, 29, três horas depois de outro avião militar chegar com os familiares do atleta. O uruguaio será velado nesta quinta-feira, das 11h às 13h, na sede social do Nacional na capital uruguaia, informou a instituição, que decretou cinco dias de luto com bandeiras a meio mastro e apenas serviços básicos ativos.

O zagueiro estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein desde a última quinta-feira, quando desmaiou em campo durante o duelo entre São Paulo e Nacional, válida pelas oitavas de final da Libertadores, no Morumbis. Depois de cinco dias na UTI, a morte encefálica do jogador foi confirmada pelo clube urugaio pelas redes sociais. Muitas pessoas chegaram à sede do Nacional durante o dia, para deixar flores, velas, desenhos, mensagens e bandeiras do clube ou do Uruguai. Alguns faziam o sinal da cruz enquanto tocavam nas fotos do jogador. Também compareceram torcedores do Peñarol, do Nacional, onde Izquierdo também jogou.

Izquierdo tinha 27 anos e estava em sua segunda passagem pelo Nacional Foto: Eitan Abramovich/AFP

Paola Portera, de 24 anos, torcedora do Nacional, ressaltou que a tristeza pela perda não tem cor. “Estamos todos unidos pelo mesmo sentimento”, disse ela à AFP. “Dói, dói muito”, disse Wilson Guadalupe, funcionário público de 36 anos que também foi prestar homenagem ao “querido Izquierdo”. “Estamos sofrendo desde o momento em que aconteceu.”

No Uruguai o campeonato local foi suspenso e não haverá jogos no fim de semana. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) declarou nesta quarta-feira luto até domingo, incluindo nesse período a suspensão de todas as suas atividades competitivas. Astros como Luis Suárez, ex-jogador do Nacional, e ex-jogadores da seleção uruguaia, como Diego Forlán, entre outros tantos nomes do futebol, se despediram em suas redes sociais de ‘Negrón’, como Izquierdo era carinhosamente chamado.

“Um dia triste para o futebol”, escreveu o São Paulo em sua conta no X, ao enviar “condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor”. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também lamentou “o trágico falecimento” de Izquierdo e prestou condolências aos familiares do jogador “e a todos” na Confederação Sul-Americana de Futebol. A Conmebol declarou três dias de luto.

Izquierdo deixa a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de dois anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida. Com inúmeras passagens por grandes clubes do futebol uruguaio, o zagueiro era titular da equipe comandada por Martín Lasarte e havia se sagrado campeão nacional em 2023, quando integrou o elenco do Liverpool-URU e participou de 31 jogos, fazendo três gols. /Com informações de AFP.