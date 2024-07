Barcelona x Red Bull Bragantino na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O clima para o confronto, no entanto, não é dos melhores. Justin Cornejo, goleiro reserva da equipe equatoriana, morreu nesta terça-feira, dia 16. Ele sofreu um acidente doméstico no domingo, dia 14, e não resistiu aos ferimentos. Em luto, o Barcelona pediu à Conmebol que adiasse a partida, mas o apelo não foi atendido.

Em campo, a equipe de Guayaquil não joga desde o começo de junho, visto que o campeonato local foi paralisado por conta da Copa América. Do outro lado, a equipe do interior paulista contará com força total para o jogo. Em má fase no Brasileirão, o time comandado por Pedro Caixinha busca se recuperar no torneio continental.