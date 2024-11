Barcelona x Brest pela Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Apesar da boa campanha na Champions, o Barcelona sofreu dois tropeços consecutivos no Campeonato Espanhol, diante de Real Sociedad e Celta de Vigo.

“Nossa equipe é jovem, e é normal ter oscilação. O mais importante é aprender com as partidas. A qualidade dos jogadores é alta, temos que demonstrar isso em campo e queremos começar a demonstrar amanhã (terça). Ainda somos líderes do Espanhol, a diferença é menor, mas qualquer time gostaria de estar no nosso lugar”, disse o técnico do Barça, Hansi Flick.