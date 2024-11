Raphinha recebe elogios de Romário: ‘Um dos melhores jogadores do mundo no momento’

A boa fase de Raphinha foi elogiada por Romário. O jogador tem obtido destaque na temporada pelo Barcelona e também na seleção brasileira.

Na ausência de Rodrygo, que se recupera de uma lesão, Raphinha assumiu a camisa 10 do Brasil. Ele, inclusive, é o artilheiro da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com quatro gols marcados até o momento.

Raphinha é um dos destaques do Barcelona e da seleção brasileira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

“Para mim, o Raphinha é um dos melhores jogadores do mundo no momento, está muito bem tanto no Barcelona quanto no Brasil. É motivo de orgulho para todos nós, e estou convencido que nos dará coisas muito especiais”, disse Romário ao participar da vitória do Barcelona Legends por 2 a 1 sobre a Seleção Pelé Pequeno Príncipe, em evento na Ligga Arena, em Curitiba.

PUBLICIDADE Romário também mandou um recado para o jovem atacante Vitor Roque, que ainda não conseguiu se firmar no futebol europeu. O jogador do Real Bétis revelou que o técnico da equipe espanhola, Manuel Pellegrini, pediu para o brasileiro assistir vídeos com lances de Romário para poder aprender. “Não só o Vitor Roque, tem um monte que tem que assistir meus vídeos para aprender um pouco. Não adianta dar dica, que eles não vão aprender. Eles têm que ficar vendo a p... do vídeo sempre, sempre, sempre. Que um dia vai”, complementou Romário.

Publicidade

Vitor Roque está emprestado pelo Barcelona ao Bétis até 30 de junho de 2025, com opção de compra ao final do vínculo.