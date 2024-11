Jogador do Barcelona leva 10 pontos e fica com o rosto grotesco após choque na Champions; veja

O zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, sofreu uma séria lesão no rosto na partida contra o Estrela Vermelha, na última quarta-feira (6), em duelo válido pela primeira fase da Uefa Champions League. O Barça triunfou por 5 a 2.

Cubarsí foi atingido no rosto após chute do atacante Spajic, do Estrela Vermelha. O atleta do Barcelona acabou substituído. Depois do jogo, Pau Cubarsí levou 10 pontos na face.

Cubarsí sofreu lesão no rosto na partida contra o Estrela Vermelha Foto: Pedja Milosavljevic/AFP

Nas redes sociais, o Barcelona publicou imagens do rosto machucado de Cubarsí, cheio de sangue. Os pontos que o zagueiro recebeu na região também foram mostrados. Veja:

“Tudo pelo clube”, escreveu o Barcelona na conta no X.

O lance da lesão ocorreu aos 18 minutos do segundo tempo. Depois de cruzamento na área, Pau Cubarsí tentou afastar a bola de cabeça, quando foi atingido pelo pé de Spajic, do Estrela Vermelha.

Com a vitória na quarta-feira, o Barcelona chegou aos nove pontos na Uefa Champions League, na sexta colocação na tabela.