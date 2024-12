Bayern de Munique x Bayer Leverkusen na Copa da Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Bayern de Munique recebe o Bayer Leverkusen nesta terça-feira, 3, a partir das 16h45 (de Brasília), na Allianz Arena. O duelo é válido pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

Bayern de Munique encara o Bayer Leverkusen pela Copa da Alemanha. Foto: Divulgação/Estadão

O vencedor do jogo no tempo normal estará classificado para as quartas de final. Em caso de empate, a partida irá para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição ocorrerá na disputa de pênaltis. Os times já se enfrentaram uma vez nessa temporada. Pela quinta rodada do Campeonato Alemão, as equipes empataram por 1 a 1, em Munique.

PUBLICIDADE O Bayern de Munique tem desfalques importantes para o duelo desta terça-feira. Harry Kane, Buchmann, Gnabry, Ito, João Palhinha, Pavlovic e Stanisic estão fora de combate. O Bayer Leverkusen, atual campeão da Copa da Alemanha, também tem ausências significativas. Boniface está entregue ao departamento médico, assim como Hofmann, Adli e Terrier.

BAYERN DE MUNIQUE X BAYER LEVERKUSEN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA COPA DA ALEMANHA

Data : 03/12/2024

: 03/12/2024 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Arena de Munique, na Alemanha.

ONDE ASSISTIR BAYERN DE MUNIQUE X BAYER LEVERKUSEN AO VIVO

ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Raphael Guerreiro, Upamecano, Kim Min-jae e Davies; Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala e Mathys Tel; Thomas Muller.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYER LEVERKUSEN

BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Arthur, Tah, Tapsoba e Hincapie; Andrich, Frimpong, Xhaka, Aleix Garcia e Grimaldo; Shick.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BAYERN DE MUNIQUE E BAYER LEVERKUSEN