Beckham frustra organizadores da Copa como embaixador e arranha imagem na Inglaterra

DOHA, Catar - Nos primeiros dias da Copa do Mundo, com a fase de grupos em andamento e os olhos do mundo no Catar, o anfitrião estava ansioso para aproveitar os holofotes que brilhavam em sua pequena nação desértica. Para se vender ao mundo, o Catar gastou milhões de dólares no apoio de celebridades, incluindo acordos com uma equipe de ex-jogadores que podiam falar com os torcedores usando sua boa reputação e em uma linguagem comum. Agora, chegou a hora de lançar sua maior contratação, a única estrela maior que as outras: David Beckham.

Então, durante um almoço no meio da semana, planos foram traçados para que Beckham e vários outros ex-atletas aparecessem em uma fan zone montada perto da baía de Doha. Lá, eles cumprimentavam os torcedores e eram entrevistados por um funcionário da comissão organizadora em um palco especialmente construído.

Beckham assinou contrato milionário para ser embaixador da Copa do Mundo do Catar. Foto: REUTERS/Ibraheem Al Omari/File Photo

A equipe de Beckham concordou com o pedido de sua presença, mas estabeleceu duas condições: ela não seria anunciada com antecedência e os repórteres não seriam avisados. O evento foi um fracasso. A fan zone no Al Bidda Park estava tão deserta no horário combinado, que o evento foi cancelado, embora Beckham e os outros já estivessem nos bastidores, de acordo com várias pessoas a par dos planos.

O curioso incidente, porém, foi emblemático da relação incomum entre Catar e Beckham. É uma parceria com um atleta que raramente entra em campo e um acordo que, em vez de exibir o país anfitrião, sombreou-o. Mas também produziu uma estranha realidade na qual uma das celebridades mais reconhecidas do mundo está ao mesmo tempo em todos os lugares, mas também em lugar nenhum.

O rosto de Beckham está estampado em outdoors por toda Doha. Ele aparece em anúncios na televisão durante os intervalos dos jogos e nas redes sociais promovendo entradas para acessar eventos culturais no Catar. Ele também foi visto nas arquibancadas VVIP nos estádios da Copa do Mundo e foi filmado visitando a seleção da Inglaterra antes de sua eliminação. O acordo entre as partes foi assinado a um custo estimado de mais de US$ 150 milhões.

O que Beckham não fez, nem quando definiu representar o Catar há quase dois anos, nem durante a Copa, é falar sobre por que ele concordou em se tornar um embaixador ou responder às muitas controvérsias que surgiram em torno do país sediar o evento esportivo mais assistido do mundo. O Catar tem sido atacado por seu histórico de direitos humanos, suas leis que criminalizam a homossexualidade e o tratamento de trabalhadores migrantes de alguns dos cantos mais pobres do planeta contratados para construir a Copa do Mundo. Mas Beckham parece ter sido protegido de qualquer risco de responder a perguntas embaraçosas.

Em Londres, por exemplo, meses antes da Copa do Mundo, os organizadores do torneio acharam que seria uma boa ideia promover o trabalho da artista catariana pelos cartazes oficiais do torneio em um evento especial no Design Museum. Beckham, eles pensaram, poderia comparecer para trazer sua “aura de estrela mundial”. Em vez disso, eles ficaram frustrados quando a resposta do ex-jogador veio com uma ressalva: Beckham concordou em comparecer ao evento, mas não deveria haver presença da imprensa.

A essa altura, a relutância de Beckham em falar fora dos espaços cuidadosamente controlados com os quais sua equipe teria de concordar, estava começando a chamar a atenção. Pedidos para entrevistas ou entender o seu interesse em trabalhar para o Catar ficaram sem resposta. Comentários raros para a Fifa TV ou perguntas amigáveis relacionadas à Copa e postagens em suas redes sociais foram analisadas em busca de significado, mas em todas ele evitou cuidadosamente os tópicos polêmicos do torneio, incluindo a situação dos trabalhadores migrantes, os direitos humanos no Catar e as preocupações da comunidade LGBT+.

Um representante de Beckham emitiu um comunicado na sexta-feira ao The New York Times, a primeira resposta oficial após várias tentativas anteriores, negando que ele estivesse indisponível. “David esteve envolvido em várias Copas do Mundo e outros grandes torneios internacionais, tanto como jogador quanto como embaixador, e sempre acreditou que o esporte tem o poder de ser uma força para o bem no mundo”, afirmou.

“Entendemos que existem opiniões diferentes e fortes, mas vemos como positivo que o debate sobre as questões-chave tenha sido estimulado diretamente pela primeira Copa do Mundo realizada na região”, disse o comunicado. “Esperamos que essas conversas levem a uma maior compreensão e empatia para com todas as pessoas e que o progresso seja alcançado.”

Para algumas autoridades do Catar, porém, a relutância de Beckham em se envolver, apesar de seu contrato para promover o país, e não apenas a Copa do Mundo, tem sido motivo de preocupação há meses. Na opinião deles, Beckham, ao não se manifestar e ao evitar ser questionado pela imprensa, estava exercendo sua influência de maneiras às vezes contraproducentes. Apesar de todos os milhões de dólares que ele estava ganhando, os organizadores do Catar achavam que a situação do seu país estar sob investigação estava piorando.

O status especial de Beckham também irritou várias pessoas entre a galáxia de ex-astros contratados como embaixadores para promover o Catar, um grupo que inclui Cafu e Xavi. A quantia exorbitante paga a Beckham, de acordo com pessoas com conhecimento direto dos acordos contratuais de pagamento dos jogadores, criou tensões quando acordos com outras estrelas estavam sendo finalizados. Vários ficaram irritados com o que perceberam ser sinais de um tratamento diferente.

Em um evento pré-Copa do Mundo realizado em um dos oito estádios do torneio, por exemplo, os arremessadores do Catar foram chamados para gravar o conteúdo de uma de suas campanhas de assinatura. Diferentes emissoras foram montadas na sala de coletivas do local, segundo os presentes, para sessões de fotos com diferentes celebridades.

A chegada de Beckham e sua comitiva, no entanto, foi recebida como algo semelhante a uma visita real. Todos, exceto os funcionários mais essenciais, foram retirados da sala e solicitados a esperar em um corredor. “Achei que o emir estava vindo”, disse um oficial.

Durante a Copa, seu status especial ficou evidente. Beckham, que saiu no meio do torneio antes de retornar ao Catar para os estágios finais, recebeu acomodações mais luxuosas do que outros jogadores; ele fica no hotel Mandarin Oriental, enquanto os outros ficam em quartos estilo apartamento em um Hilton do outro lado da cidade. A maioria de seus compromissos tem sido de forma exclusiva, sem ter que compartilhar uma plataforma, uma situação que levou um ex-jogador a se perguntar: “Quantas Copas do Mundo Beckham ganhou?” A resposta, ele e as outras estrelas sabiam: zero.

O dinheiro não veio sem um custo. O relacionamento de Beckham com o Catar prejudicou sua reputação na Grã-Bretanha, particularmente dentro da comunidade gay, que até seu acordo de US$ 150 milhões via o ex-jogador de futebol como um defensor e ícone dos direitos LGBT+.