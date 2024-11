Bósnia x Holanda pela Liga das Nações: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A Holanda visita a Bósnia nesta terça-feira, 19, a partir das 16h45 (de Brasília), no estádio Bilino Polje. O duelo é válido pela última rodada do Grupo 3 da Liga das Nações.

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+ (streaming).

Holanda visita a Bósnia pela Liga das Nações Foto: Divulgação

A Holanda está na segunda posição da chave, com oito pontos. A Alemanha lidera o grupo, com 13. O time holandês precisa de um empate contra a Bósnia para avançar para as quartas de final. A Hungria, terceira colocada da chave, soma cinco pontos.

A seleção da Bósnia, por sua vez, faz péssima campanha na Liga das Nações, com somente um ponto. A equipe tem um empate e quatro derrotas após cinco rodadas. A Bósnia já está rebaixada para a Liga B da competição europeia.

No confronto do primeiro turno, a Holanda venceu a Bósnia pelo placar de 5 a 2, no PSV Stadion.

BÓSNIA X HOLANDA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

DATA: 19/11/2024

19/11/2024 HORÁRIO: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) LOCAL: Estádio Bilino Polje, na Bósnia

ONDE ASSISTIR BÓSNIA X HOLANDA AO VIVO

ESPN 4 e Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA BÓSNIA

Bósnia: Vasilj; Mujakic, Bicakcic e Barisic; Gazibegovic, Tahirovic, Hajradinovic, Huseinbasic e Dedic; Demirovic e Dzeko.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA HOLANDA

Holanda: Verbruggen; Frimpong, De Vrij, Van Dijk e Hato; Koopmeiners e Gravenberch; Malen, Reijnders e Gakpo; Weghorst.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BÓSNIA E HOLANDA

16/11/2024 - Alemanha 7 x 0 Bósnia - Liga das Nações

- Liga das Nações 16/11/2024 - Holanda 4 x 0 Hungria - Liga das Nações