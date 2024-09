Botafogo x Corinthians: CBF e Daronco erraram na escolha das camisas? Entenda confusão

Para partidas entre Botafogo e Corinthians, os clubes costumam utilizar a camisa 1 sem grandes problemas. Por ter um uniforme alvinegro listrado, com a cor preta como majoritária, não há confusão do uniforme do Botafogo com o do rival paulista, que adota o branco em sua camisa principal. Neste ano, no entanto, a camisa 1 do Corinthians conta com detalhes em preto, enquanto o branco foi adotado como principal do clube carioca na camisa listrada.

Na prática, houve um erro do sistema da CBF, que não notou a semelhança entre os uniformes. No primeiro turno, na Neo Química Arena, o Botafogo jogou com sua camisa reserva – como fez o Corinthians no segundo tempo do jogo deste sábado. Além disso, a equipe de arbitragem também precisar ratificar, já no Nilton Santos, a escolha dos uniformes para o jogo. Anderson Daroco e seu quadro também não notaram a semelhança.